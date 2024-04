Huizer skiclub Wolfskamer kijkt reikhalzend uit naar comeback van skigrootheid Marcel Hirscher

Met maar liefst twee gouden medailles, zeven wereldtitels, acht eindzeges in de wereldbeker en 67 zeges in het World Cup-circuit is Hirscher met recht een van de grootste skiërs aller tijden te noemen. Hoewel hij de lange latten sinds 2019 aan de wilgen heeft hangen, maakte de inmiddels 35-jarige alpineskiër deze week bekend dat hij een comeback gaat maken. En niet onder de Oostenrijkse vlag, maar onder de Nederlandse.

De specialist van de slalom heeft namelijk een Nederlandse moeder en heeft daarom ook een Nederlandse nationaliteit. Zij kreeg een relatie met de vader van Marcel: de Oostenrijkse skileraar Ferdinand Hirscher.

Skiles in de 'Gooische Alpen'

En die Ferdinand Hirscher kwam in de jaren tachtig bij Wolfskamer Wintersport in Huizen terecht, waar hij skileraar werd. De inmiddels 82-jarige Toni Heidegger en 76-jarige Nelu Juncu zijn skileraren op de club en werkten samen met Ferdinand. Sterker nog, het was Juncu die Hirscher toentertijd aannam op de club. "Hij had in die tijd interesse om te werken op een kunstskibaan in Nederland. Dat was voor hem en een heleboel Oostenrijkse ski-organisaties onbekend. Ik was meteen onder de indruk."

Op de club zagen ze hoe de kunde van vader werd overgebracht op de zoon. "De trainers zeiden gelijk: 'Dat wordt een topper!' Hij is uiteindelijk ook een topper geworden", vertelt Heidegger enthousiast. "Je zag het aan zijn bewegingen, hoe hij op de latten staat, de inzet, het willen, het kunnen, het doen! Dat heeft hij in zijn jeugd al zo perfect laten zien."

De comeback kijken

De rentree van Hirscher is goed getimed. Volgend jaar staat het WK in het Oostenrijkse Saalbach gepland, dicht bij het huis van de skiër. In 2026 zijn ook nog de Olympische Winterspelen in Italië. Uiteraard hoopt de club dat hij het goed gaat doen. "Het kan een grote verrassing worden gezien zijn talent", zegt Juncu. "Ik zou het hem van harte gunnen", voegt Heidegger eraan toe.

De hoop is ook dat de comeback van de skigrootheid een impuls gaat geven aan het Nederlandse skiën en daarmee ook aan Wolfskamer Wintersport. Maar ook hoopt de club dat Hirscher zelf langskomt in Huizen, om een ritje van de kunstbaan te maken. "Als hij echt uitkomt voor Nederland, is het vrij logisch dat hij ons bezoekt. Zijn vader heeft hier tenslotte gewerkt", stelt Heidegger.

En als Hirscher eenmaal in het startblok staat voor zijn comeback op het wedstrijdtoneel, staat het buiten kijf dat de hele skiclub in het clubhuis gaat kijken.