Van afdalen tot aftreden: skiër Maarten Meiners stopt na vijftien jaar topsport

Van Kazachstan tot Oostenrijk en van Nieuw-Zeeland tot Japan. Skiër Maarten Meiners heeft over de hele wereld afdalingen gemaakt, maar na 15 jaar topsport stopt hij ermee. "Ik ben nu 31 en ik heb mij dit seizoen afgevraagd of ik nog beter kan. Ik merkte wel dat mijn progressie minder werd en dat heeft er zeker aan bijgedragen om ermee te stoppen", laat Meiners weten.

Vorig jaar deed Meiners mee aan de winterspelen in China en zo kwam er een droom uit voor de Noord-Hollander. "Mijn grote doel was meedoen aan de Olympische Spelen. Als skiër van een klein, vlak land leek dat onmogelijk, maar uiteindelijk is het gelukt. Ik heb er al die jaren keihard voor gewerkt. Dan kan je nog gaan voor een betere klassering op de volgende winterspelen, maar hoe realistisch is dat over drie jaar."

"In Kazachstan zeiden ze tegen mij dat ik niet te ver buiten de piste moest gaan, want dan zou ik over de landsgrens gaan en dat moet je niet doen"

Afdalingen om nooit te vergeten

Vanuit zijn huidige woonplaats Amsterdam vertelt Meiners vol passie over zijn sport. Op de vraag welke afdaling of gebeurtenis hij nooit zal vergeten, kan hij moeilijk kiezen. "Daar kan ik uren over doorpraten. Nieuw-Zeeland vond ik een heel mooi land en de Japanse cultuur vond ik heel bijzonder met erg veel aardige mensen. In Kazachstan zeiden ze tegen mij dat ik niet te ver buiten de piste moest gaan, want dan zou ik over de landsgrens gaan en dat moet je niet doen."

Wat Meiners nu gaat doen weet hij nog niet. De skiër die in Naarden is opgegroeid heeft een bachelor in economie en bedrijfskunde en laat weten dat hij zich de komende maanden op zijn toekomst gaat beraden.