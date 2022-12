Huizer Maarten Meiners luidt noodklok: "Zomerskiën wordt zo moeilijk verhaal"

Maarten Meiners uit Huizen ziet de toekomst voor het wedstrijdskiën in Europa niet rooskleurig in. De beste skiër uit Nederland moet lijdzaam toezien hoe door de opwarming van de aarde in de zomer steeds minder skipistes in de Alpen beschikbaar zijn.

"De opwarming van de aarde is zeker relevant voor onze sport", vertelt Meiners voor de camera van de NOS. "Wij hebben nu goed kunnen trainen hier in Zwitserland, maar er waren wel maar de helft van de pistes beschikbaar in verhouding tot de afgelopen jaren. Als die trend zich de komende tien, twintig jaar doorzet, dan is zomerskiën wel een moeilijk verhaal."

Aanpassen

Meiners, die op de afgelopen Olympische Winterspelen van Peking achttiende werd op de reuzenslalom, ziet gelukkig dat het in de Europese winters vooralsnog goed gaat. "We hebben gezien dat er in de winter gelukkig nog veel sneeuw valt, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Misschien moeten we ons in de komende jaren wel hierop gaan aanpassen."

De 30-jarige skiër is op dit moment in de Alpen om mee te doen aan de wereldbekercyclus. Afgelopen weekend was er weinig succes voor Meiners bij de wereldbekerwedstrijd in Alta Badia in Italië. Ondanks de griep ging Meiners toch van start, maar hij moest zijn eerste afdaling voortijdig afbreken.