Beste Nederlandse prestatie ooit op reuzenslalom met achttiende plek Meiners

Meiners eindigde over twee runs met een tijd van 2.15,48. Het goud ging naar de Zwitser Marco Odermatt met 2.09,35.

In aanloop naar zijn race kampte Meiners met fysiek ongemak. "Drie dagen geleden ben ik door mijn rug gegaan", vertelde hij na zijn eerste run voor de camera van de NOS. "Ik kon daarna bijna niet lopen, dus ik ben al blij dat ik relatief gezond aan de start kon staan."

Na afloop was hij erg voldaan met zijn deelname. "Het is geweldig om hier te staan. Ik zie dit als een tussenstap om echt deel uit te gaan maken van de mondiale topdertig." Hij volgde met zijn deelname aan de Winterspelen de gebroeders Peter en Dick Pappenheim op. Zij werden in 1952 52ste en 70ste in Oslo.