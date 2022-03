Met een zwaai en een pirouette neemt Jeffrey Stuut afscheid als skiër

Noem het typisch Jeffrey Stuut. Tijdens zijn laatste onderdeel op de Paralympische Spelen steelt de Enkhuizer de show. Onderweg zwaait hij naar bekenden van Team NL, om zijn run te beëindigen met een pirouette. "Had ik afgesproken met de fysiotherapeut. Zo gezegd, zo gedaan. Met echt hard skiën had het weinig meer te maken, maar ik heb er wel echt van genoten."

Stuut had het sowieso erg naar zijn zin had in Peking, wetende dat het zijn afscheidstournee was. "Ik wist vooraf niet goed wat ik moest verwachten, maar het was geweldig. Het meest tevreden was ik over de elfde plaats op de Super G. Achteraf kwamen er allemaal coaches naar me toe, die waren onder de indruk. Dat is natuurlijk leuk om te horen."

Vlaggen in de straat

Dinsdag kwam Stuut weer thuis, na vijf weken van huis te zijn geweest. Hij werd verwelkomd door verschillende vlaggen in de straat. Hoewel publiek vanwege corona niet aanwezig kon zijn, was er aan support geen gebrek. Ook in Enkhuizen werd er genoten van de prestaties van Jeffrey, tot een polonaise aan toe. "Bizar hoeveel berichtjes ik heb gekregen. Sommige mensen zeggen zelfs dat ik een voorbeeld voor anderen ben. Misschien vanwege mijn doorzettingsvermogen. Maar zelf zie ik dit niet zo."