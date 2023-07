Langs het randje van de afgrond: faillissement skiclub Wolfskamer in Huizen afgewend

De Wolfskamer in Huizen, het skigebied van het Gooi, stond financieel aan de rand van de afgrond. Dankzij een nieuwe lening maar ook dankzij het vertrouwen én een financiële injectie van de leden is de vereniging aan een faillissement ontsnapt. Op de voorzitter na, is het oude bestuur in zijn geheel vervangen door een nieuw en uitgebreider bestuur.

De Wolfskamer in Huizen - Pieter Witte

In maart van dit jaar werd er bij de skivereniging De Wolfskamer in Huizen op de algemene ledenvergadering nog gesproken van een 'alarmerende situatie'. Het liquiditeitstekort was opgelopen tot twee ton door overschrijding van de verbouwingskosten en door tegenvallende horeca exploitatie. Personele kosten drukten ook zwaar op de begroting en een faillissement leek onafwendbaar.

"We moesten met de billen bloot" Edwin Spitsbaard - Clubmanager

Coen Huson, sinds december voorzitter van de Wolfskamer, en Edwin Spitsbaard, de nieuwe Clubmanager, beten zich vast in de zaak. "We moesten met de billen bloot", zegt Spitsbaard. Het oude bestuur had teveel 'bestuur op afstand' gepleegd, waardoor controles te wensen over lieten. Vertrouwen van de leden Huson en Spitsbaard gingen met meerdere partijen aan tafel om met oplossingen te komen. Voor een eerste aflossing werd een nieuwe lening van een ton afgesloten. Ook zijn er veel kostenbesparingen doorgevoerd, onder andere op personele kosten. Nieuwe sponsoren werden aangetrokken en met bestaande zijn nieuwe afspraken gemaakt. En tot slot zijn er certificaten uitgegeven die leden kunnen kopen. Ondanks alle malaise is het vertrouwen wat de leden hebben laten zien in de vereniging nog wel het belangrijkste gebleken. Terwijl het tekort van twee ton hen net was medegedeeld en drie bestuursleden hadden aangekondigd te zullen aftreden, hebben zij gezamenlijk toch 80.000 euro neergeteld om alle skimatten te laten vervangen.

Nieuwe matten voor de Wolfskamer - Pieter Witte

"De verkoop van de certificaten aan de leden viel een beetje tegen", vertelt Huson. "Maar als je eerst vertelt dat je een tekort hebt van twee ton, extra geld vraagt voor nieuwe matten en certificaten verkoopt, moet het vertrouwen van de leden nog iets verder hersteld worden." Als het seizoen weer van start gaat, vertrouwt Huson erop dat de verkoop ook weer aantrekt. Skiën is een individuele sport vertelt clubmanager Spitsbaard maar toch is het saamhorigheidsgevoel groot. "Je beleeft hier een stukje vakantie. Als je klaar bent met skiën en in de bar nog een drankje doet, dan verbroedert dat." Goed tandem Huson is in het dagelijks leven bankier en Spitsbaard is ondernemer met veel ervaring bij sportverenigingen. Samen vormen zij een "goed tandem", zegt Spitsbaard, om de uitdagingen bij de Gooise Alpen aan te pakken. Het tekort is nagenoeg weggewerkt, het patroon is weer als vanouds en het vertrouwen van de leden is terug. Beiden geven dan ook aan dat herhaling van de financiële problemen is uitgesloten. Wel zoeken ze nog een penningmeester voor het bestuur. "Maar niemand durft meer", zegt Spitsbaard lachend.