De 'soap van Joop' lijkt voorbij: eindelijk een scootmobiel voor de Zandvoorter, of niet?

Een scootmobiel zou Joop zijn leven verrijken en veiliger maken. Hij moest lang op het voertuig wachten omdat de landelijke wetgeving veranderde. Scootmobielen mogen namelijk niet meer op gangen en in hallen staan vanwege brandgevaar. Bovendien zouden in de weg kunnen staan op vluchtroutes.

Niet binnen parkeren

De voertuigen moeten daarom bij voorkeur in woningen of in de buitenlucht staan, in brandwerende boxen. Gemeenten en woningbouwcorporaties moeten met elkaar op zoek naar oplossingen. Joop woont op de derde verdieping en de lift is te smal voor een scootmobiel. Binnen parkeren was dus geen optie.

