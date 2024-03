De week van Joop: krijgt de Zandvoorter eindelijk zijn zo lang beloofde scootmobiel?

Vorige week besteedden we aandacht aan het verhaal van Zandvoorter Joop Papavoine (77). Hij is slecht ter been en wacht nu al acht maanden op een scootmobiel. Joop heeft daar recht op, maar krijgt die niet omdat er geen parkeerplek is te vinden. De instanties beloofden hulp, maar is dat er ook echt van gekomen?

In de hal of gang van de flat parkeren mag namelijk niet meer, omdat de vluchtroute dan wordt gestremd. En vanwege eventueel brandgevaar bij het opladen van de accu's. Het is nieuwe landelijke wetgeving, die per 1 januari geldt. Woningbouwvereniging Pré Wonen moet op zoek naar een geschikte alternatieve parkeerlocatie in of buiten het wooncomplex en daar wacht de gemeente Zandvoort nu op. Als die parkeerplek is geregeld, krijgt Joop eindelijk zijn scootmobiel.

Tot die tijd zit Joop ook in de wachtkamer, nu dus al acht maanden. Pré Wonen beloofde het vorige week snel in orde te maken. 'Wat betreft de situatie voor meneer Papavoine is het natuurlijk heel vervelend dat dit zo lang duurt. De situatie heeft onze aandacht en we proberen zo snel mogelijk met een oplossing te komen', luidde de reactie. Joop moest daar een beetje om lachen. Dat laatste zinnetje kent hij inmiddels wel. "Ze zeggen dat iedere keer, maar er gebeurt helemaal niks." Hoe staat het er nu mee? Zit er al schot, of beter gezegd 'scoot', in de zaak? Tekst loopt door na de foto.

Joop Papavoine - Foto: NH Media / Paul Tromp

"Ik ben gisteren weer gevallen in mijn huis, helaas. Het lopen gaat gewoon erg moeilijk", vertelde Joop afgelopen dinsdag. "Ik heb naar aanleiding van het artikel veel berichtjes gekregen. Onder andere van een mevrouw die aanbood om mijn scootmobiel bij haar in de tuin te parkeren. Ze woont hier om de hoek." 'Mooi aanbod, maar niet echt praktisch' Joop vindt het een hele aardige geste van zijn buurvrouw. Het is alleen niet praktisch voor hem. "Ik mag haar bellen wanneer ik de scootmobiel nodig heb. Maar dat weet ik natuurlijk niet altijd precies van tevoren." "Bovendien zou de scootmobiel, vanwege het moeilijk kunnen lopen, niet verder dan twintig meter van mijn huis af moeten staan. Maar ik heb haar laten weten dat ik het een superaardig gebaar vind." Tekst loopt door na de foto.

Links de Arie Koperflat, waar Joop op de derde verdieping woont - Foto: NH Media / Paul Tromp

"Ik heb van Pré Wonen en de gemeente nog niets gehoord. Ze schuiven het gewoon voor zich uit. Ik begin me steeds kwader te maken. En ik kan je vertellen, dan moet je ver gaan. Al zouden ze maar even contact met me opnemen. Dat ze vertellen hoever ze zijn en hoelang het nog gaat duren. Dat zou al heel wat zijn." Telefoontje Een dag later hangt de vlag er ineens anders bij voor Joop. "Ik ben gebeld door een dame van Pré Wonen en ze komt morgen langs. Ze heeft waarschijnlijk een oplossing voor me. Ze klonk in ieder geval vrij zeker van haar zaak." De medewerker belooft dat ze donderdag aan het einde van de middag even op de koffie komt bij de Zandvoorter. Tekst loopt door na de foto.

Joop Papavoine - Foto: NH Media / Paul Tromp

Inderdaad staat ze donderdag aan het einde van de middag bij Joop voor de deur. "Het was een superaardige, leuke jonge juffrouw en ze had het artikel bij jullie ook gelezen. Ze kwam met een hele mooie oplossing. Ik ben heel positief." Eindelijk een oplossing in zicht? Wat blijkt, door de media-aandacht of niet: Joop kan ineens een brandveilige box krijgen. Een zogenaamde 'Bram'. En die kan dan toch in de hal van het wooncomplex komen te staan. En er komen nóg twee boxen bij voor andere bewoners. "Het is een supermooie oplossing. Ik moet mijn scootmobiel dan op een elektrische plank zetten en dan gaat hij zo automatisch de box in." Hieronder een foto van de hal van het wooncomplex. De boxen komen dus op de plek van het bankje, rechts in beeld. Dan zouden ze niet in de weg staan bij calamiteiten. Tekst loopt door na de foto.

De centrale hal van de Arie Koperflat in Zandvoort - Foto: NH Media / Paul Tromp

Joop is heel erg blij dat er nu eindelijk een oplossing in zicht is. Hij denkt dat het ook voor andere gedupeerden een mooie uitkomst kan bieden. Maar wanneer hij de box en zijn scootmobiel krijgt, is nog even de vraag. In de wachtkamer "De gemeente moet de box nog willen vergoeden. Dat gaat dan via de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ik verwacht dat het antwoord nog wel even gaat duren. Daar moeten ze dan nog over vergaderen en dat doen ze waarschijnlijk één keer per week", grapt de Zandvoorter. "Dan behandelen ze zeven zaken en dan zal je zien dat ik nummer acht ben. Kan ik weer twee weken wachten." Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort kon nog geen reactie geven.