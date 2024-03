Na maanden wachten krijgt de 77-jarige Joop eindelijk zijn scootmobiel

Tevreden

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort bevestigt Joops verhaal. Die is inmiddels ook beter te spreken over Pré Wonen. "Een medewerkster belt me nu regelmatig om te vragen hoe de situatie ervoor staat. Ik word ook af en toe door Zandvoorters aangesproken met dezelfde vraag. Ze vinden het allemaal onbegrijpelijk dat het zo lang moet duren."

Toch is de Zandvoorter is nog steeds verbaasd over de gang van zaken. "Hoe kan het nou dat het nu binnen twee weken allemaal is opgelost en dat dat eerst acht maanden heeft moeten duren?"

Maar zijn irritatie kan hij nu loslaten. Want de scootmobiel én de box zijn in zicht. "Wat voor soort scootmobiel het wordt? Toch gewoon eentje met drie wielen, denk ik? Ik ga het voor de zekerheid nog maar even navragen."