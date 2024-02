Beperkte Joop wacht door nieuwe wetgeving maandenlang op zijn scootmobiel

Joop Papavoine uit Zandvoort is het wachten meer dan zat. Acht maanden geleden hoorde hij dat hij in aanmerking kwam voor een scootmobiel, maar hij heeft hem nog steeds niet. De reden: scootmobielen mogen niet meer in de gang of hal staan, omdat ze de vluchtroute belemmeren. Pré Wonen moet voor een andere parkeerplek zorgen en dat lukt maar niet. Joop raakt met de dag gefrustreerder.

"Hier, moet je kijken. Mijn linkerhand is helemaal dik." Joop laat zijn hand zien en inderdaad: er zit een grote zwelling op. "Ik ben eergisteren weer van mijn fiets gevallen. Het is voor mij en anderen levensgevaarlijk als ik een stukje ga fietsen."

Maar acht maanden geleden kreeg hij goed nieuws. Joop had volgens de WMO recht op een scootmobiel. Een verademing, dácht hij. Maar sindsdien gebeurt er helemaal niks. "Ik heb er alles aan gedaan om het in orde te krijgen. Ik heb de wethouder gebeld, onze woningbouwvereniging Pré Wonen. Je hoort verder helemaal niks meer van ze."

Joop is door slijtage van zijn botten slecht ter been en loopt moeilijk. Hij is een 77-jarige Zandvoorter met Amsterdamse roots: hij groeide op in de Jordaan. Nu woont hij op de derde verdieping van de Arie Koperflat in de wijk Nieuw Noord. Daar brengt hij de meeste tijd ook door, want even een blokje om is lastig voor hem.

Maar Joop wil, als hij zijn scootmobiel dan eindelijk heeft, die gewoon in de centrale hal kunnen parkeren. "Die hal is vijftig vierkante meter en er is ruimte zat. In het verleden stonden er wel vijf scootmobielen. Die stonden helemaal niet in de weg. Hier buiten is verder niets te vinden"

Joop is de klos vanwege een verandering in de Omgevingswet sinds 1 januari. Niet alleen hij, met hem ongetwijfeld vele ouderen in het land. Volgens die wet mogen scootmobielen niet meer op gangen en in centrale hallen staan.

Hij heeft zelf een oplossing bedacht. "Maak gewoon ijzeren boxen in de hal. Dat helpt bij een eventuele brand. En je kan daar nog steeds makkelijk omheen lopen als het zou moeten. Ruimte zat." Hij is overigens niet de enige met een parkeerprobleem in de Arie Koperflat. Ook bewoonster Marja Bliek, die op de begane grond woont, klaagt erover.

Parkeren in de hal mag niet meer en zijn scootmobiel straks in zijn huis parkeren, dat kan simpelweg niet. Joop woont op de derde verdieping en het voertuig past niet in de lift. "Ze willen dat je thuis blijft wonen, maar je bewegingsvrijheid wordt je ontnomen. Welke domoor heeft dit nou bedacht?", vraagt hij zich hardop af.

De gemeente Zandvoort, die de scootmobiel aan Joop moet leveren, laat via een woordvoerder weten dat de eerste verantwoordelijkheid in dit geval bij Pré Wonen ligt. "Pas als zij geen enkele mogelijkheid hiervoor vinden in het gebouw zelf of in de buitenruimte van het gebouw, kunnen wij als gemeente ingezet worden om opties in de openbare ruimte te onderzoeken."

Woningbouwcorporatie Pré Wonen zegt naar alternatieven te zoeken bij hun wooncomplexen. En als die er niet zijn, gaan ze met de gemeente in gesprek. "Wat betreft de situatie voor meneer Papavoine is het natuurlijk heel vervelend dat dit zo lang duurt. Het heeft onze aandacht en we proberen zo snel mogelijk met een oplossing te komen", aldus een woordvoerder.