Mozaïeken van Euro-PaPa en Barbenheimer in de prijzen bij jubilerende Bloemendagen

In een volle kantine van de plaatselijke voetbalclub werden gisteravond in tien categorieën de prijzen verdeeld onder vijftig prikploegen. Het is lang geleden dat er zoveel deelnemers waren, memoreerde de voorzitter van de Bloemendagen aan het begin van de uitreiking. "Hopelijk doen die allemaal volgend jaar weer mee."

Een van de hoofdprijzen, voor een mozaïek kleiner dan 4 m², ging naar de prikploeg Prikken & Bikken; een ploeg van enthousiaste twintigers. "Eindelijk gewonnen", verzucht een stralende Laura Aafjes bij hun mozaïek van de films Oppenheimer en Barbie. "We doen nu zo'n twintig jaar mee en hadden nog nooit de eerste prijs gewonnen. We zijn supertrots."

De andere grote winnaar is de prikploeg Wup-Inn met Euro-PaPa. Voor hun mozaïek dat groter is dan 4 m², namen zij de zilveren tulp mee naar huis. De ploeg had al dertien jaar niet mee gedaan. "Dat we weer aan het prikken geslagen zijn met hyacintenknoppen is te danken aan mijn zoon Lex", stelt een trotse Mildred van Duin.

"Ik ben de schuldige", lacht de 19-jarige Lex enthousiast. "Ik wilde het zo graag nog een keer proberen om familie, vrienden en buren bijeen te krijgen. Dit jaar hadden we er tijd voor en heb ik gezegd: 'we gaan het doen, dit is onze kans', en dat is helemaal gelukt." Volgend jaar wordt hoe dan ook de titel verdedigd. "Natuurlijk, we gaan door."