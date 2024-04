Noodlijdende Helderse vogelopvang gaat mogelijk nooit meer open

Het plan is om dieren tijdelijk in een loods van de Paddestoel op te vangen. Ben Reiff: "De dierenambulance heeft ook toegang tot onze loods waar geen dieren zitten. We willen dat ze daar de opgevangen dieren verzamelen, zodat ze ze pluksgewijs naar Midwoud kunnen brengen." De vogels worden er niet verzorgd, maar dat hoeft volgens Reiff ook niet. "Zolang er maar een bakje met water staat. Voer is niet noodzakelijk, ze kunnen een dagje zonder. Dieren die dringend hulp van een dierenarts nodig hebben, worden sowieso meteen weggebracht."

Dankzij deze oplossing zou de dierenambulance minder vaak heen en weer hoeven naar wildopvang de Bonte Piet. "Zo proberen we ze te ontlasten, en ook de kosten te drukken."

Hoe het nu verder moet, weet Reiff ook niet. "Met overspannenheid weet je nooit hoe lang het duurt voor iemand weer kan werken. Als je griep hebt, ben je vaak na twee weken wel weer beter. Maar dat is nu veel moeilijker te voorspellen. We proberen er het beste van te maken."

Naheffing

Ondertussen zijn letterlijk de stekkers eruit getrokken bij de noodlocatie van de Paddestoel aan de Handelskade in Den Helder. Reiff: "Het is een loods waar het binnen net zo koud is als buiten. We moesten deze winter flink stoken en kregen laatst dan ook een enorme naheffing."

Het kostenplaatje is ook iets waar de gemeente Den Helder tegenaan loopt. De gewenste nieuwbouw bij de Helderse Vallei valt alsmaar duurder uit en nu De Bonte Piet de dieren opvangt, heeft de Paddestoel te maken met dubbele kosten. Er moet worden betaald voor de opvang van de dieren elders én de huidige plek en het personeel moet worden doorbetaald.