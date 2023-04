Eindelijk kan vogelasiel de Paddestoel (weliswaar tijdelijk) de deuren weer openen

Met taart, vlaggetjes en een woordje van de wethouder is vanochtend de tijdelijke locatie van vogelopvang de Paddestoel geopend. Het heeft even geduurd en er kwamen flink wat obstakels bij kijken, maar eindelijk kunnen in Den Helder weer vogels en andere kleine dieren worden opgevangen. En het is geen moment te vroeg, zegt dierverzorger Ruth Schelhaas: "Er ligt al een egeltje te wachten in de dierenambulance."

Het gebouw waar de Paddestoel eerst zat, moest in augustus per direct de deuren sluiten toen er asbest vrijkwam nadat een tak op het dak was gevallen.

Het pand aan de Handelskade is nog steeds geen permanente locatie. "Omdat hier geen bassin in zit, kunnen we niet voor langere tijd vogels opvangen. We zijn nu dus een 48-uursopvanglocatie", zegt Schelhaas.

Schelhaas is erg blij met de nieuwe locatie die ruim is opgezet en een stuk schoner dan het vorige gebouw. In het gebouw is ruimte voor de opvang van vogels, egels en andere kleine dieren. Ook is er een quarantaineruimte: "Dat is zeker nodig nu, met de vogelgriep die rondgaat."

Egeltje

Vanochtend werd het pand feestelijk geopend en konden geïnteresseerden het komen bezichtigen. Vanaf 12 uur is de Paddestoel weer officieel open. Ze kunnen gelijk aan de slag. "Er ligt al een egeltje te wachten in de dierenambulance. We hebben het dier daar nu nog even liggen, het is lekker warm en rustig in de wagen. We weten ook dat er vandaag waarschijnlijk al een paar vogels gebracht gaan worden."

De wethouder sprak een speciaal woord van waardering uit voor de medewerkers van de dierenambulance. Zij moesten de afgelopen maanden verder reizen om dieren bij een opvangplek te brengen, bijvoorbeeld naar die in Midwoud.