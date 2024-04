Vertragingen en annuleringen: Schiphol was gisteren de slechtst scorende luchthaven van de wereld

Alleen de internationale vliegvelden in het Amerikaanse Charlotte (North Carolina) en Chicago (Illinois) scoorden statistisch slechter. Daar werden weliswaar nauwelijks vluchten geannuleerd, maar kwamen honderden vluchten meer met vertraging binnen dan op Schiphol (620 in Charlotte, 695 in Chicago).

Oorzaak

NH heeft Schiphol gevraagd hoe vaak Schiphol de meest verstoorde luchthaven ter wereld is, maar daar moet de woordvoerder het antwoord schuldig op blijven. Wel is bekend dat het grote aantal annuleringen en vertragingen van gisteren had te maken met de windrichting en de beschikbare banen. Bij wind uit het (zuid)westen worden doorgaans de Kaagbaan en de Buitenveldertbaan ingezet. Vaak stijgen vliegtuigen dan op vanaf de Kaagbaan, en krijgen landende vliegtuigen de Buitenveldertbaan toegewezen.

Maar omdat de Kaagbaan sinds begin februari tot 25 april gesloten is voor groot onderhoud, moesten zowel vertrekkende als landende vluchten van de Buitenveldertbaan gebruikmaken.