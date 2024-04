Opnieuw streep door tientallen vluchten van en naar Schiphol vanwege onstuimig weer

Volgens een woordvoerder van Schiphol worden de vluchten alleen in de ochtend geannuleerd. "In de middag verwachten we dat het weerbeeld beter is."

Tot die tijd kunnen reizigers rekeningen op vertraging. "De harde windstoten zorgen ervoor dat we maar één baan kunnen gebruiken."

Storing

Maandag was er naast de annuleringen door code geel, om 23.00 uur ook sprake van een storing aan het luchtverkeersleidingssysteem, meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Na elf uur zijn nog een paar toestellen geland op Schiphol, andere toestellen zijn uitgeweken.

Rond 1.28 uur liet LVNL weten dat de storing voorbij was. Het vliegverkeer zou daarna weer stapsgewijs moeten worden opgebouwd.

Schiphol waarschuwde gisteren al dat reizigers rekening moeten houden met geannuleerde vluchten en vertraging. "Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft vandaag een beperkte baancapaciteit voor Schiphol afgegeven", liet een woordvoerder van KLM weten.