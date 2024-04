Duizenden passagiers op andere luchthaven geland door storing Schiphol

Dankzij het gebruik van een backup-systeem konden na het optreden van de storing nog enkele toestellen landen, maar de meeste toestellen die onderweg naar Schiphol waren, moesten uitwijken naar vliegvelden in België, schrijft LVNL.

Met touringcars zijn passagiers (veelal vanuit Vlaanderen) naar Schiphol gereden, wat voor de meeste reizigers uren vertraging opleverde.

Overnachtingen op luchthaven

Een woordvoerder van Schiphol vertelt aan NH dat de storing ervoor heeft gezorgd dat tussen de 1.500 en 2.000 passagiers de nacht hebben doorgebracht op de luchthaven. Door de combinatie van het onstuimige weer van vannacht en de storing, zijn momenteel 76 vluchten geannuleerd.

KLM heeft vannacht zestien vluchten geannuleerd. Vier vluchten moesten uitwijken en twee vliegtuigen zijn geland in Brussel, één in Oostende en één in Parijs, meldt NU.nl. Diverse vliegtuigen stonden niet op de plek waar zij volgens de planning zouden moeten staan, daarom moet KLM vanmorgen dertien vluchten annuleren.

Stapsgewijs opbouwen

"We zijn ons bewust van de vervelende gevolgen die dit heeft voor passagiers, luchtvaartmaatschappijen en de luchthaven", schrijft LVNL op de website. Rond 01.30 uur werd gemeld dat de storing was opgelost. Vanaf dat moment werd het vliegverkeer 'weer stapsgewijs opgebouwd' en kon de dienst vliegtuigen in het Nederlandse luchtruim en op Nederlandse luchthavens weer begeleiden.

Naar welke luchthavens toestellen zijn uitgeweken is niet bekend, maar het gaat vooral om vliegvelden 'in omringende landen', aldus een LVNL-woordvoerder.