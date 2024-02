Krijg ik meer overlast van vliegtuigen? Vijf vragen over onderhoud Schiphols Kaagbaan

Vanaf zondag 18 februari is de Kaagbaan ruim negen weken uit de running vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat andere banen worden gebruikt en dat een deel van de vliegtuigen andere routes vliegt. Wat betekent dit voor de omgeving? En waarom is dit onderhoud nodig? Vijf vragen en antwoorden over de werkzaamheden bij de Kaagbaan en de gevolgen ervan.

Tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan komen er naar verwachting minder vertrekkende vliegtuigen over Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Hillegom. De Kaagbaan is een primaire baan, ook wel een voorkeursbaan genoemd, omdat de vluchten over minder dichtbevolkt gebied lopen. Om die reden wordt de Kaagbaan normaal gesproken ook 's nachts gebruikt voor landende toestellen. Toch wordt er ook regelmatig over de Kaagbaan geklaagd, bijvoorbeeld door bewoners van de Hoofddorpse wijk Floriande. Voor hen wordt het mogelijk wat rustiger nu de Kaagbaan tijdelijk niet meer ingezet wordt.

Nu de Kaagbaan dicht gaat voor onderhoud, zal het vliegverkeer meer gebruik maken van de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan, afhankelijk van de weersomstandigheden. De verwachting is dat er overdag en ’s avonds vooral meer vliegtuigen landen vanuit het zuiden op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Dorpen die onder de aanvliegroutes liggen, zullen daarom meer hinder kunnen ondervinden van overvliegende vliegtuigen. Het gaat vooral om de plaatsen Aalsmeer, Uithoorn, Rijsenhout en Burgerveen. Ook wordt de Buitenveldertbaan meer gebruikt en dat is met name merkbaar in Amstelveen. Mocht het nodig zijn om de Buitenveldertbaan te gebruiken in westelijke richting voor startend verkeer, dan kunnen delen van Hoofddorp ook meer overlast ervaren.

Wat houdt het onderhoud nou precies in?

Elk jaar gaat één van de banen in 'groot onderhoud', dat is nodig om de start- en landingsbanen in goede conditie te houden. Zo wordt er 86.800m2 aan nieuw asfalt aangelegd, onder andere op veelgebruikte delen van de baan. Met name bij de Touch Down Zone - het deel van de baan waar vliegtuigen neerkomen bij een landing en gaan remmen - is er veel sprake van slijtage, maar het gaat bijvoorbeeld ook om taxibanen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan de aanleg van 160 kilometer aan elektriciteitskabels voor de luchthaven, de waterafvoer in omliggende grasvelden. Ook vindt er vervangingsonderhoud plaats aan 2000 led-armaturen van de verlichting van het vliegveld.

Kunnen de werkzaamheden niet in de nacht plaatsvinden?

De werkzaamheden vinden zowel overdag als 's nachts plaats. Sommige werkzaamheden worden juist bij dag of juist bij nacht uitgevoerd. Er is voor gekozen om de werkzaamheden te clusteren, zodat er flink doorgewerkt kan worden en de Kaagbaan niet elke keer apart buiten gebruik gesteld hoeft te worden.



Toch zul je niet altijd mensen aan het werk zien op de baan. Er kan namelijk niet non-stop worden doorgewerkt omdat er soms ook moet worden gewacht op bijvoorbeeld het uitharden van het asfalt. Ook is er speling ingebouwd voor als werkzaamheden onverhoopt toch uitlopen.

Waarom kán een baan gewoon dichtgaan?

Schiphol heeft als een van de weinige luchthavens in de wereld zes landingsbanen in allerlei verschillende richtingen. Zo zijn er altijd andere banen beschikbaar om op te landen. Welke banen er daadwerkelijk worden ingezet, hangt onder andere af van de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik.

Bovendien doet Luchtverkeersleiding Nederland voor dit soort nieuwe situaties altijd een veiligheidsanalyse; een standaardprocedure om te beoordelen wat er nodig is om een veilige afhandeling van het vliegverkeer te blijven garanderen.