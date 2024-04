Toename klachten vliegherrie Schiphol, medewerkers meldpunt bedreigd

De klachten kunnen bij BAS worden gemeld via de website of de app, maar ook wordt er veel gebeld. "Er is een vast clubje mensen dat bij ons aan de telefoon hangt", vertelt manager Vanessa de Boer van BAS. De emoties lopen wel eens hoog op.

Dreigementen

Vaak genoeg biedt medewerker Ed een luisterend oor als er een omwonende belt die overstuur is. "Het is geen callcenterwerk, er komt veel empathie bij kijken", vertelt hij. "Mensen pakken de telefoon omdat ze ergens hun ei kwijt moeten. Ze zijn gefrustreerd omdat ondanks hun klachten de overlast blijft."

Ook is er sprake van dreigementen. "Mensen die zeggen 'ik kom naar Schiphol en ga vliegtuigen uit de lucht schieten'. Een enkeling neem je wat serieuzer. 'Ik ga met een laserlicht vliegtuigen beschijnen'. Dat moeten we melden bij de Marechaussee en die moet daar iets mee doen", vertelt Ed.

Het kan ook persoonlijk worden, vertelt Vanessa. "Je moet dood, dat soort dingen", vertelt de manager wat luchtig. Ze vertelt dat ze goed om kunnen gaan met dit soort situaties, al is het natuurlijk niet prettig.



"Wij kunnen bij BAS niet de problemen oplossen, we zijn geen beleidsmakers. Maar als we toch een beetje het verdriet en de pijn wat weg kunnen nemen door analyses te maken en dit te signaleren, en dit door te spelen naar Schiphol, Luchtverkeersleiding of het ministerie, dan hopen we dat het goede input is", aldus De Boer.

Verbinding

Momenteel is BAS op zoek naar omwonenden die lid willen worden van de BAS-klankbordgroep. Deze groep zal meedenken over de informatievoorziening en communicatie van BAS. Op verzoek van omwonenden is er nu een flighttracker beschikbaar, waar ze bijvoorbeeld kunnen zien hoe hoog het vliegtuig boven hun huis vliegt. Het idee is dat het hiermee makkelijker en betrouwbaarder zal worden om specifieke meldingen door te geven.