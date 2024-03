Vorig jaar te veel vliegherrie boven Uithoorn, inspectie hint op sancties

De geluidsgrenswaarde ligt bij dat meetpunt overdag op 57,44 dB, terwijl in werkelijkheid 58,20 dB is gemeten. Volgens de inspectie gaat het om een overschrijding van 19 procent.

De geluidsnormen zijn overschreden bij handhavingspunt 25, in Uithoorn. In totaal zijn er 35 handhavingspunten rond Schiphol geinstalleerd om overlast te meten.

Bij twee punten meer geluid

Bij 2 van de overige 34 handhavingspunten was de geluidsbelasting hoger dan die bij het punt in Uithoorn. Dat gaat om het meetpunten in Lijnden (18) en het Amstelveense Bos (20). Bij het meetpunt in het Amstelveense Bos wordt de hoogste waarde gemeten (60,07 dB), maar daar is 61,54 dB toegestaan.

In 2022 bleef het geluid bij alle handhavingspunten binnen de norm (pagina 9 van 48). In 2021 werd de norm bij één punt overschreden. In 2018 was dat nog bij een handvol punten het geval.

Baangebruik

De overschrijdingen worden niet bestraft door de inspectie, zolang Schiphol zich houdt aan regels rondom preferentieel baangebruik.

Of dat rond de overschrijding van meetpunt 25 in 2023 het geval is, moet nog blijken. Als blijkt dat de overschrijding van de geluidsnorm bij het meetpunt had kunnen worden voorkomen door banen te gebruiken die minder overlast veroorzaken, kan de inspectie Schiphol alsnog bestraffen. De inspectie verwacht in haar volgende handhavingsrapport meer duidelijkheid kan geven.