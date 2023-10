Boete dreigt voor KLM door overmatig gebruik vervuilende hulpmotoren

KLM heeft een laatste waarschuwing gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het gebruik van vervuilende hulpmotoren in hun vliegtuigen. De kerosineslurpende motoren, die bij de gate aan staan, worden al jaren te vaak gebruikt. Als KLM niet direct actie onderneemt om de vervuilende uitstoot te verminderen, volgen geldboetes.

De geldboete waarmee de inspectie nu dreigt, gaat over het gebruik van een op kerosine werkende motor die onderdeel is van het vliegtuig. Die wordt gebruikt om het toestel van elektriciteit te voorzien als het op de grond staat en de straalmotoren niet draaien, voor onder andere de verwarming.

Die hulpmotor werkt dus op vliegtuigbrandstof en stoot daardoor onder andere stikstofoxide, zwaveloxide en fijnstof uit, stoffen die op allerlei manieren schadelijk zijn voor mens en natuur. Om te voorkomen dat hij te veel gebruikt wordt, moeten vliegtuigen daarom zo veel mogelijk aangesloten zijn op alternatieve stroomaansluitingen. Dat is volgens de inspectie te weinig gebeurd bij de vliegtuigen van KLM. De ILT controleert maandelijks op het gebruik.

Opnieuw in de fout

Het is zeker niet de eerste keer dat KLM wordt gewezen op het overmatig gebruik van de hulpmotor. In februari van dit jaar werd de luchtvaartmaatschappij ook al op de vingers getikt. Toen beloofde het bedrijf maatregelen te nemen en ook samen met onder andere luchtvaartmaatschappijen op Schiphol een actieplan op te stellen. Toch ziet de inspectie het nog steeds te vaak fout gaan.

KLM is niet de enige die waarschuwingen heeft gekregen over het hulpmotor-gebruik. Zeven andere luchtvaartmaatschappijen werden er ook al op gewezen. Die bedrijven hangt (vooralsnog) geen boete boven het hoofd. Ook een afhandelingsbedrijf op Schiphol en de luchthaven zelf gingen volgens de inspectie in de fout.

De luchtvaartmaatschappij wordt bij de volgende geconstateerde fout beboet met een dwangsom van 2.500 euro. Elke keer dat KLM daarna in de fout gaat komt daar weer 2.500 euro bovenop, tot een maximum van 50.000 euro.

KLM reageert later vandaag op vragen die NH aan hen heeft gesteld. De reactie van de maatschappij zal dan aan dit artikel worden toegevoegd.