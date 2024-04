Ontwikkelaars laten licht schijnen op Opmeer: plannen voor 85 hectare zonneweides

Opmeer lijkt een populaire plek voor het opwekken van groene energie via zon. De ene na de andere ontwikkelaar probeert voet aan de grond te krijgen in de kleine plattelandsgemeente. Op vier plekken zijn ‘principeverzoeken’ voor zonneweides ingediend, die nu door de provincie worden beoordeeld. Het gaat in totaal om 85 hectare, waarvan ongeveer de helft wordt ingericht als 'nieuwe natuur' de voor biodiversiteit, waterberging of recreatie. "Een behoorlijk aantal", erkent verantwoordelijk wethouder Herman ter Veen.

In de ijskast

Én dan heeft de gemeente zelf ook nog zeven hectare 'gepland' voor een mogelijke zonneweide langs de A.C. de Graafweg, een stuk grond dat in 2022 al voor enkele miljoenen is aangekocht. Er werd destijds volop gesproken over de bestemming van de grond. "Een zonneweide, windmolens of een energieopslag. Die keuze moet nog gemaakt worden", zei de gemeente daarover.

Dat plan staat inmiddels in de ijskast omdat de uitbreiding van het bedrijventerrein De Veken in Opmeer niet doorgaat. De Raad van State zette daar in januari een streep door, omdat vakantiepark De Perelaer anders opgeslokt dreigde te worden. "We hadden voor ogen dat we de bedrijven op het nieuw stukje terrein zouden koppelen aan de zonneweide", vertelt Ter Veen. Toch geeft de gemeente de hoop niet op en wordt er verder gekeken naar een manier waarop de uitbreiding van het bedrijventerrein alsnog door kan gaan.

Tekst gaat verder onder de foto.