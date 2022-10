De peren van Sjaak maken in Zwaagdijk-West plaats voor 13.000 zonnepanelen

In de perentuin van teler Sjaak Jong (71) en naast de locatie van het waterschap in Zwaadijk-West staan nu nog talloze fruitbomen. Dat beeld is over twee jaar wel anders. Door een buurtinitiatief worden er over twee jaar op dezelfde plek zo'n 13.000 zonnepanelen 'geteeld'.

Perenteler Sjaak Jong (71) voor zijn boomgaard - Michiel Baas/NH Nieuws

Drie jaar geleden ging perenteler Sjaak Jong met pensioen. Sindsdien verhuurde hij zijn perceel van 7 hectare aan een buurman. Nu valt het in handen van een buurtinitiatief. "We houden nog ongeveer 1,5 hectare zelf over. Mijn vrouw wilde haar groentetuin niet kwijt", zegt Sjaak lachend. "Ook willen we de grond niet verkopen, omdat onze familie al generaties lang leeft op deze plek." Even terug in de tijd. Vijf jaar geleden zocht gesprekspartner Zonnecoöperatie West-Friesland al naar grond voor een zonnepark, voor de duur van 25 jaar. Die lijkt nu gevonden. Ook de gemeente Medemblik zag een stap naar een duurzamere toekomst wel zitten. En dus wordt een groot deel van de fruitbomen van Sjaak gerooid (zo'n 5 hectare) en in de plaats daarvan komen ongeveer 13.000 zonnepanelen, goed voor 2.000 huishoudens. Stroomkabel De stroomkabel wordt doorgetrokken naar het verdeelstation in Hoorn-Noord. Hier is ruim 4 miljoen euro mee gemoeid. "Iedereen rondom Zwaagdijk kan meedoen, ook inwoners met een smalle beurs. Al voor 25 euro kan je instappen", aldus voorzitter Rein van Straten. "Dan kun je voor 15 jaar mee in de winst van het zonnepark. Maar ze kunnen ook zonnecertifciaten kopen van 75 euro. De hoogte van die uitkering varieert per jaar, afhankelijk hoe vaak de zon schijnt." De coöperatie werkt met een zogeheten 'postcoderoosregeling'. Omliggende dorpen als Nibbixwoud, Spanbroek, Wognum en Berkhout kunnen zich ook inschrijven. "Op die manier kunnen meer huishoudens of ondernemers meeprofiteren van het rendement. Zeker in deze tijden is dat geen overbodige luxe."

De oude bomenrij van Sjaak Jong - Michiel Baas/NH Nieuws

Hoe waren de reacties, doelend op de weerstand in Hoogwoud en het landelijke beeld? De komst van een zonnepark kon al vrij snel op draagvlak rekenen in de buurt. "We hebben de betrokkenen vanaf dag één meegenomen. Iedereen heeft erover meegedacht", zegt Van Straaten. Zo kwamen omwonenden en de stichting De Cromme Leeck op voor 'hun' Kromme Leek, een historische veenrivier. De Dorpsraad pleitte daarom voor een onbebouwde groenstrook van 20 meter vanaf de rivier. Daarvan wordt 16 meter ingericht als een natuurvriendelijke oever en 4 meter als 'onderhoudspad', aangevuld met bloemrijk grasland. Om het zonnepark af te schermen, is er gekozen voor een dichte elzensingel die als windvanger kan fungeren. "Overal is over nagedacht, waardoor dit maatschappelijk breed wordt gedragen. Het zonnepark wordt als het ware ingepakt in het groen dat er al is, omdat aan drie zijden sloten liggen." Last van volle elektriciteitsnet? Ruim 200 huishoudens hebben zich inmiddels ingeschreven. In 2024 wordt het zonnepark opgeleverd. Ook het volle elektriciteitsnet in West-Friesland zorgt niet voor problemen. Van Straten: "Die is al gereserveerd, daar zijn we erg blij mee, we kunnen dan gewoon worden aangesloten." En dat is volgens hem nog maar het begin. "We zijn ook bezig met zonneparken in Berkhout en Oostwoud, maar die lopen wel vertraging op."