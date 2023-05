Jos streed 7 jaar voor aanleg zonneweide in zijn appelboomgaard: "Het is bijna zover"

Het voelt gewoon te mooi om waar te zijn: een kleine zonneweide van 5,5 hectare, als pensioen voor zijn oude dag. Het is een burgeridee van appelteler Jos Fischer (73) uit Zwaagdijk-Oost, waar hij zeven jaar geleden aan begon. Volstrekt uit het zicht van omwonenden aan het eind van zijn weiland, verstopt achter de appelbomen. Hoewel de komst niet zonder slag of stoot ging, kan de aanleg ervan nu éindelijk beginnen.

"Alles is gelukkig nu rond, we hebben eindelijk groen licht gekregen." Toch kan de vlag nog niet uit. Ze lopen tegen een nieuw obstakel aan: netbeheerder Liander moet namelijk nog een stroomkabel aanleggen naar het verdeelstation in Westwoud. "Gezien de situatie zal het nog wel een jaar duren voordat er een stroomkabel ligt."

Toch vergt het burgeridee een lange adem. Het is niet iets dat er zomaar komt, zo weet hij als geen ander. Al zeven jaar lang is hij bezig om dit voor elkaar te krijgen. Ondanks eerder gedane investeringen komt de komst van een zonneweide maar niet van de grond.

Een paar jaar geleden ging hij met pensioen. "Op mijn oude dag heb ik het idee bedacht, zodat ik kan genieten van mijn pensioen." Ook wil hij het stuk grond graag in de familie houden, mocht die na 25 jaar - de levensduur van een zonneweide - weer in originele staat kunnen worden hersteld. "Voor het geval één van mijn kleinkinderen rond die tijd een boerenbedrijf wil beginnen."

Hij wil iets doen voor het klimaat en het dorp. "We houden nog ongeveer 2,5 hectare zelf over", zegt Jos. "Die moet als een groene 'buffer' gaan fungeren, zodat de zonneweide vanaf de Dorpsweg niet te zien is. Onder de panelen kunnen ook schapen grazen."

Vanaf dag één is de lokale gemeenschap betrokken bij het proces. De locatie is nooit een issue geweest: een perenboomgaard van teler Sjaak Jong die met pensioen gaat. "Het succes hier is dat de zonneweide een min of meer ingepast park wordt", aldus Rein van Straten, voorzitter van de Zonnecoöperatie West-Friesland.

Hoewel het daar vlekkeloos verliep, ging het in Zwaagdijk-Oost niet zonder slag of stoot. De gemeente Medemblik verleende in 2021 een omgevingsvergunning aan het Amsterdamse solarbedrijf Chint Solar, dat al eerder in 2018 een zonneweide ontwikkelde in Andijk. Wel onder één voorwaarde: omwonenden kunnen participeren in de stroomopbrengst. En dus werd de Zonnecoöperatie West-Friesland erbij gehaald, die als burgerinitiatief vaker helpt bij het opzetten van soortgelijke projecten.

Lokaal eigendom

De Dorpsraad vond uiteindelijk dat de belangen van het dorp niet genoeg waren meegenomen in het voorstel en tekende bezwaar aan. "Het is niet gegaan zoals in eerste instantie was afgesproken. Ten minste 25 procent van de zonneweide zou in handen van de omwonenden komen", zegt Piet Aker, secretaris van de Dorpsraad. Hij noemt het plan 'visueel acceptabel'. "De enige zicht is vanaf de Westfrisiaweg, maar daar rijdt geen langzaam verkeer."

Ton compensatie

Volgens de gemeente Medemblik is de vereiste burgerparticipatie gestrand, omdat de relatie tussen Chint Solar en Zonnecoöperatie West-Friesland na de zomer 2021 verslechterde. "De gemeente kreeg de rol van intermediair. We hielden hoop op een goede afloop, maar helaas bleken beide partijen na lange tijd uiteindelijk niet verenigbaar. Daarom is er gekozen voor een andere invulling."