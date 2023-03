Komst zonneweide Zwaagdijk-West niet per se heet hangijzer: "Mensen willen graag invloed"

Waar de mogelijke komst van een zonneweide in Hoogwoud op groot verzet stuit, lijkt het tien kilometer verderop in Zwaagdijk-West, juist allemaal heel soepel te verlopen. Ook daar komt een zonneweide, maar dan één die wél omarmd wordt door de lokale gemeenschap. Volgens Rein van Straten, voorzitter van de Zonnecoöperatie West-Friesland, zit het verschil hem vooral in het voortraject. "Hier in Zwaagdijk hebben we eerst met bewoners gesproken om te kijken of er wel of geen draagvlak is."

Bewoners Erik Mooij en Irma Stroet moeten er niet aan denken dat hier een zonneweide zou komen - NH Nieuws

Vanaf dag 1 is de lokale gemeenschap van Zwaagdijk-West betrokken bij de realisering van een zonneweide, een exemplaar dat zo'n vijf hectare groot moet worden. De locatie is nooit een issue geweest: een perengaard van een teler die met pensioen gaat. "Het succes hier is dat de zonneweide een min of meer ingepast park wordt", aldus Rein van Straten, voorzitter van de Zonnecoöperatie West-Friesland. "Als je hier met de fiets of als wandelaar langsloopt, zie je het eigenlijk niet. De natuurwaarde wordt met dit park niet aangetast."

"Dit landschap is een kernwaarde van West-Friesland, dat moet je koesteren" Irma Stroet, bewoner Hoogwoud

Iets dat juist wél dreigt te gebeuren in Hoogwoud. Daar is de zoektocht begonnen naar een locatie voor een zonneweide van maar liefst twintig hectare. Bovendien één die waarschijnlijk niet aan het zicht onttrokken zal kunnen worden. Bewoners Irma Stroet en Erik Mooij moeten er niet aan denken. "Dan heb je het over tienduizenden panelen", aldus Irma. "Dan zie je dus een zwart vlak en dat schittert ook. Dit landschap is een kernwaarde van West-Friesland. Het is belangrijk om dat te koesteren."

Panelen op daken Irma en Erik pleitten voor een heel andere aanpak: geen panelen in de natuur, maar op daken van bedrijven. "Er is voldoende potentieel in West-Friesland om de opgave te halen", aldus Erik. "Er zijn genoeg bedrijven die graag willen. Het potentieel is er en de wil is er." Niettemin lijkt de overheid dan weer een voorkeur te hebben voor panelen op het land. En zo blijft de situatie in Hoogwoud vooralsnog één van tegenstellingen.

Participatie lijkt sleutel Hoewel de beoogde zonneweides onderling van formaat en potentiële locatie van elkaar verschillen, kan men in Hoogwoud misschien leren van de aanpak zoals die in Zwaagdijk-West is toegepast. "Het grote verschil met Hoogwoud is dat we hier met omwonenden hebben gesproken", vertelt Van Straten. "Het is niet zo dat mensen in Hoogwoud iets tegen zonne-energie hebben, maar ze willen graag invloed hebben op de manier waarop dat gebeurt."

