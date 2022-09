Actiecomité strijdt voor behoud van Hoogwouds landschap en is tegen zonnepark

In Hoogwoud is discussie en weerstand ontstaan over de plannen voor de aanleg van een zonnepark langs de Koningspade. Om onnodig verlies van landschap en zeer vruchtbare landbouwgrond tegen te gaan, is het actiecomité een petitie gestart. Die is inmiddels door 750 mensen ondertekend.

Ook LTO Noord - afdeling West-Friesland - springt in de bres. Waarom zijn ze tegen de komst van dit zonnepark? Hoogwouder Erik Mooij, die namens de actiecomité het woord voert, somt een paar redenen op. "Neem de stikstofproblematiek als voorbeeld: agrariërs die weg moeten of moeten inkrimpen bij natuurgebieden. Hier hebben we dat niet, waardoor we die voedselzekerheid kunnen blijven bieden."

LTO-voorzitter Trude Buysman deelt die mening: "Je moet goede grond niet opofferen. Voedsel wordt ontzettend belangrijk de komende tijd. Het moet betaalbaar blijven, maar ook veilig. Er zijn nog genoeg daken waar zonnepanelen op kunnen. Daarna ga je pas stukken grond gebruiken die niet in productie kunnen vanwege de ligging. Als er dan geen plekken zijn kunnen we praten over het inzetten van natuur."

Ook broeden er weidevogels en ligt het gebied in een beschermd stolpenlint. "Die zijn ook in de pen geklommen", weet Mooij. "Het plan stuit op veel verzet."

Hij wil nog een standpunt eraan toevoegen. "Kijk, we zijn tegen onnodig opofferen van landschap omdat het ook anders kan. Maar dan moet je wél met een alternatieve oplossing komen, aangezien er een opgave op tafel ligt. Dat realiseren we ons ook", benadrukt Mooij, wijzend op de West-Friese ambitie om in 2023 0,7 terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op te wekken. Hoeveel Opmeer hieraan bijdraagt, is nog niet duidelijk. "Ongeveer 23 GWh", redeneert Mooij. "Maar die is nog niet bekend. Dat is nog afhankelijk van de verdeelsleutel."

Genoeg dakoppervlak

Als alternatief noemt Mooij het benutten van daken. Het dakoppervlak is in potentie groot (500.000 m2) in Opmeer. Een rekensom dat te vergelijken is met de aanleg van 70 voetbalvelden. "De feiten liegen er niet om, er is genoeg dakoppervlak. Daar moeten we ons actief op inzetten", vindt hij. "Neem een voorbeeld aan het distributiecentrum van Action in Zwaagdijk-Oost. Wij hebben hier ook vele bedrijven."

Vorige week had Mooij, samen met de andere 'actievoerders', nog een gesprek hierover met burgemeester Gerard van den Hengel en wethouder Herman ter Veen (Duurzaamheid). "Dat was positief. We zijn uitgenodigd om aan de tekentafel te zitten. Dat is een goede stap in de richting: we moeten elkaar zoveel mogelijk proberen te helpen en niet tegenover elkaar staan."

