Ontwikkelaars zien Opmeer als perfecte locatie voor zonneweides, maar de Opmeerders zélf niet

In de gemeente Opmeer hebben meerdere ontwikkelaars locaties op het oog die ze willen vullen met zonnepanelen. Al met al zijn de zogenoemde zonneweides goed voor bijna 70 hectare. Toch groeit ook de weerstand van bewoners die de weides als onnodig verlies van landschap én landbouwgrond zien. Alles staat of valt met de 'spelregels' van de gemeente. "Je moet er toch niet aan denken dat het waardevolle landschap straks vol gelegd wordt."

Ook aan de Opmeerderweg - bij bedrijventerrein De Veken - zijn er plannen voor een zonneweide. Het gaat om een terrein van bijna 20 hectare. Én dan heeft de gemeente zelf ook nog zeven hectare 'gepland' voor een mogelijke zonneweide langs de A.C. de Graafweg, een stuk grond die in 2022 is aangekocht . Over de precieze invulling is de gemeente nog volop in gesprek. "Een zonneweide, windmolens of een energieopslag. Die keuze moet nog gemaakt worden. Voor de jaarwisseling moet er een klap op worden gegeven", aldus Ter Veen.

Zo heeft NOVAR, voorheen Solarfields, officieel een verzoek ingediend bij de gemeente. De zonneweide moet aan de Koningspade in Hoogwoud verrijzen . Mogelijk wordt die zo'n 20 hectare groot. Daaraan grenzend hoopt TPSolar een zonneweide van vergelijkbare grootte te realiseren waarvan 10 hectare voor 'nieuwe natuur'. "De kans is zeer groot dat ook hier een verzoek wordt ingediend", zegt wethouder Herman ter Veen. De ontwikkelaar heeft afgelopen zomer al een 'keukentafelgesprek' gevoerd met omwonenden.

Het buitengebied aan de Koningspade, dat in het westen ligt van Hoogwoud, is aangewezen als zoekgebied (Wester Boekelweg) in de Regionale Energietransitie (RES) van Noord-Holland Noord. Ook De Veken, waar een nieuw bedrijventerrein uit de grond wordt gestampt, is gekenmerkt als zoekgebied. Het is daarom geen gekke gedachte dat ontwikkelaars als NOVAR en TPSolar gebruikmaken van die speelruimte.

Opmeer gaat aan de groene energie, maar dat betekent niet perse reden voor gejuich. Weerstand tegen de aanleg van zonneweides groeit in de gemeente. Als je in Hoogwoud het dorpje binnenrijdt, ontkom je niet aan een spandoek waarop staat 'Offer het mooie landschap in Opmeer niet op aan een zonnepark!' Eén van de bewoners achter het plaatsen van dit doek is Erik Mooij. Hij is fel tegen zonneweides en woont aan de rand van een weiland. Er is zelfs een actiecomité opgericht. "Je moet er toch niet aan denken dat het waardevolle landschap straks vol gelegd wordt. Het moet niet een groot en glanzend veld van zonnepanelen worden. We willen dat het zoekgebied bij de Wester Boekelweg dan ook geschrapt wordt."

NH sprak eerder met hem over deze kwestie. Hij is niet alleen om ecologische redenen tegen de aanleg van zonneweides. Volgens hem kan het ook anders. Als alternatief noemt hij het benutten van daken op kassen, schuren, veestallen, parkeerplaatsen en bedrijven. "Neem bijvoorbeeld onze gemeente: daar is het dakoppervlak met 500.000 m2 in potentie groot", zegt hij. "Met name op bedrijventerreinen, en laat Opmeer er daar nu drie van hebben. Op dat vlak liggen nog volop kansen."

Tekst gaat verder onder de foto.