Motorrijders naar Raad van State om verbod Zuiderdijk: "Rammelt aan alle kanten"

Op een vrije zaterdag of zondag, met een zonnetje op de helm schijnend, toeren langs de 12 kilometer lange dijkweg, langs de oevers van het IJsselmeer. Een prachtig vooruitzicht voor veel motorrijders, maar sinds 2021 is dit niet meer mogelijk, door het verbod dat door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is ingesteld.

Dit nadat buurtbewoners klaagden over veel overlast. De actiegroep 'Overlast Zuiderdijk' telde in 2020 meer dan duizend motoren op één dag. "In een verkeerstelling tussen 15.00 en 16.00 uur, werden 202 motoren geteld. Elke minuut komen er dus drie à vier motoren voorbij", liet de actiegroep destijds weten op hun website. Naast de geluidsoverlast zou het motorverkeer voor onveilige situaties zorgen.

'Klachten niet geregistreerd'

Er kwam een verbod, maar daar laat de actiegroep het niet bij zitten. Ze vingen bakzeil bij de rechtbank Noord-Holland en trekken nu naar de Raad van State. Ze willen van het verbod af en hekelen vooral de manier waarop het verbod er is gekomen. "Het besluit rammelt aan alle kanten", stelt Hugo Pinksterboer namens het MAG. Hij hekelt bijvoorbeeld de rol van oud-wethouder Jeroen Broeders ('hij had een dubbele pet op') en noemt nog een voorbeeld: "Klachten zijn bijvoorbeeld niet geregistreerd. Het zouden er veel zijn, maar wat is veel? En van hoeveel personen dan?"