Geen motoren meer welkom op Zuiderdijk in zomerweekenden

Na een proefperiode afgelopen najaar is het verbod nu officieel: in de weekenden van 1 april tot 31 oktober zijn motoren op de Zuiderdijk niet meer welkom. Er is al jarenlang getrouwtrek over het toelaten van motorrijders op dit gedeelte van de Westfriese Omringdijk, waarbij twee actiegroepen lijnrecht tegenover elkaar staan. NH Nieuws sprak met beide partijen, die het op één punt eens zijn: er is geluidsoverlast. Maar over de aanpak daarvan valt te twisten.

Actiegroep Zuiderdijk

Al jaren ervaren omwonenden aan de Zuiderdijk geluidsoverlast van motorrijders die op zonnige weekenddagen over de dijk rijden. Gemiddeld reden er zestig tot tachtig motoren per uur over de dijk, waardoor de wanhoop bij sommige buren zo hoop opliep, dat ze in de weekenden hun woning ontvluchtten. "Wij zijn heel blij met een verbod", vertelt Jantine Leeflang namens Actiegroep Overlast Zuiderdijk. "Er was non-stop lawaai en nu hoef je niet meer binnen te gaan zitten omdat je geen mooie gesprekken kunt voeren in de tuin."

Weekendverbod voor motorrijders

De gemeente Drechterland laat weten dat motorrijders in de weekenden niet over de Zuiderdijk mogen rijden. Het verbod geldt tussen 1 april en 31 oktober. Vanaf 19 juni wordt het verbod daadwerkelijk gehandhaafd. Op andere dagen is de Zuiderdijk wel toegankelijk voor motoren.

Daar tegenover staat de Motorrijders Actiegroep (MAG). Die laat in een eerste reactie weten dat een verbod al op de loer lag. Vorig jaar is er een proefverbod is geweest in augustus en september. Geluidsoverlast is er zeker, zo vertelt Vera de Bruijn namens MAG. De Bruijn zegt dat te betreuren, maar een oplossing ligt volgens haar niet in een verbod. 'Geef een fikse boete' "De geluidsoverlast wordt veroorzaakt door motorrijders die even lekker het gas opentrekken", vertelt De Bruijn. "Dat maakt onnodig veel herrie. Wij zeggen daarom: ga handhaven, slinger deze mensen op de bon en geef ze een fikse boete."

NH Nieuws

Maar aan handhaving geeft de politie geen prioriteit, zo vreest buurtbewoner Jantine Leeflang. "Er zouden juist landelijke of zelfs Europese geluidsnormen moeten komen voor motoren. Als een motor net zoveel geluid maakte als een gewone auto, dan was een verbod ook niet nodig geweest." Een attractie Een weekendverbod voor motoren op de Zuiderdijk zorgt er volgens De Bruijn (MAG) voor dat de overlast zich verplaatst. "De motorrijder gaat niet minder rijden, maar wel andere routes en nu waarschijnlijk dwars door Schellinkhout, Venhuizen en Hoorn heen." Ook hier heeft Leeflang, die spreekt namens Actiegroep Overlast Zuiderdijk, een andere kijk op. "De dijk zelf is de attractie: het is een mooie omgeving en je rijdt twintig kilometer lang zonder onderbreking op glad asfalt. Door dorpjes rijden is niet te vergelijken met de attractie van de dijk." Bezwaarperiode Het verkeersbesluit wordt morgen gepubliceerd in de Staatscourant en daarmee start ook een bezwaarperiode van zes weken. De Motorrijders Actiegroep gaat een bezwaarschrift indienen. De actiegroep van de buurtbewoners vindt dat er met een weekendverbod een eerlijke afspraak op tafel ligt. "Er blijven nog 310 dagen over dat de motorrijders er wel overheen mogen rijden, dat is een mooie deal."