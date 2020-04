Bewoners Venhuizen zijn motorrijders spuugzat: "De wanhoop nabij"

VENHUIZEN - Bijna alle gemeentes kijken tevreden terug op afgelopen lenteweekend. Stranden en parken liepen dit keer niet vol. De mensen bleven waar mogelijk thuis, in hun eigen tuin. Voor bewoners aan de Zuiderdijk in Venhuizen, leverde dit de nodige frustratie op. Grote groepen langsrazende motorrijders bezorgden namelijk veel geluidsoverlast.

De bewoners aan de Zuiderdijk proberen in een weekend met veel zon, zoveel mogelijk weg te zijn van huis, om het geraas van de motors te ontlopen. Door de coronamaatregelen zitten zij nu echter aan huis gebonden. "Wij krijgen sinds gistermiddag echt tientallen filmpjes en e-mails binnen van bewoners die aangeven dat het niet meer te doen is. Sommige mensen schrijven 'ik kan het niet meer aan, ik ga verhuizen en zet mijn huis te koop'. Dat soort dingen. Mensen zijn echt de wanhoop nabij", laat Jantine Leeflang van de actiegroep weten aan NH Nieuws.

De actiegroep 'Overlast Zuiderdijk' voerde afgelopen zondag een telling uit en de cijfers liegen er niet om. "Meer dan duizend motoren trokken vandaag over de Zuiderdijk. Van half elf ’s ochtends tot etenstijd reden er vrijwel onafgebroken motoren in grote groepen over de dijk. In een verkeerstelling tussen 15.00 uur en 16.00 uur, werden 202 motoren geteld. Elke minuut komen er dus drie à vier motoren voorbij", laat de actiegroep weten op hun website.

De Zuiderdijk bevindt zich in een door de provincie aangewezen stiltegebied, maar daar is volgens de bewoners dus weinig van te merken. "Mijn buurman liep naar buiten en zei: 'Ik pak mijn luchtbuks' Dat is niet omdat mijn buurman geestelijk gestoord is, maar omdat wij tot waanzin gedreven worden", aldus Leeflang.

Verbod

Naast de geluidshinder van de motoren, is het volgens de actiegroep ook niet veilig meer voor fietsers en wandelaars op de smalle dijk. Ze pleiten dan ook voor een motorverbod in de weekenden. "Net als bij het strand van de Noordzee is de grote topdrukte op de dijk vooral in het weekend en op feestdagen. Op het strand zijn wel afspraken gemaakt om de verschillende groepen te spreiden. Zo mogen mountainbikers, kitesurfers en ruiters van maart tot oktober niet op het strand komen", is in een verklaring op hun eigen website te lezen.