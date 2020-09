Het laatste weekend 'stilte' op de Zuiderdijk

WEST-FRIESLAND - De afgelopen twee maanden was het voor motorrijders niet toegestaan in de weekenden te touren over de bochtige dijkwegen van de Zuiderdijk. Deze proef moet uitwijzen of in 2021 een weekendafsluiting tijdens de zomermaanden helpt tegen de overlast die de bewoners langs de dijk ervaren. De bewoners zijn enthousiast: "We konden eindelijk in de tuin zitten."

Leeflang ervaart veel overlast van de langsrijdende motoren. "Het is een continue stroom van zestig tot tachtig motoren per uur: dat is er elke minuut wel één. Het is geen moment meer stil." Volgens de bewoner staat haar ergernis niet op zichzelf. "Ik hoor van mensen die in de zomer elk weekend weggaan door de drukte op de dijk."

Omdat de afsluiting alleen in de weekenden geldt was er nog de angst voor een toename doordeweeks, maar ook dat viel mee. "Het was doordeweeks niet drukker dan normaal met motoren en in de weekenden werd erop gecontroleerd. Ik hoop dat dit wordt voortgezet."

Jantine Leeflang woont aan de Zuiderdijk in Venhuizen en is voorvrouw van Actiegroep Overlast Zuiderdijk. Ze zag tijdens de proef voorzichtige verbetering: "Er kwam er nog af en toe eentje voorbij, maar het was wel een stuk beter."

Zelf werkte ze een tijdlang in de weekenden om het motorgeluid te ontvluchten. "Ik word er onrustig van en gestrest. Ik wil weg van huis. De afgelopen tijd ging dat een stuk beter. Ik kon weer rustig in de tuin zitten."

Egotrippers

Als we de dijk afzakken richting Hoorn spreken we een bewoonster van Schellinkhout die beduidend minder enthousiast is over het succes van de afsluiting. "Ik ben gruwelijk dankbaar voor de afsluiting, want het is zeker rustiger, maar veel van die egotrippers hebben er toch gewoon schijt aan."

Tijdens het wandelen over de dijk in de weekend dat het verbod geldt, trof deze bewoonster - die liever anoniem blijft - meerdere keren een motor aan. "Het is heel verdrietig. Wij vragen dit niet zomaar als bewoners: Het motorgeluid geeft mij een soort trigger: het doet iets in mijn lichaam waardoor ik spanning opbouw, maar zij hebben er maling aan."

Ze is zelf aangesloten bij de Alliantie Verkeer & Veiligheid Schellinkhout, waarmee ze strijdt voor verbetering. Het liefst ziet ze de dijk afgesloten worden voor al het gemotoriseerd verkeer. "Ik woon in een prachtige omgeving onderaan de dijk, maar bij mooi weer vind je mij ergens anders. In de avonden doe ik ook nog eens de ramen dicht, want dan verandert het hier in een racecircuit."

200 procent verbetering

Jantine Leeflang van de Actiegroep ziet de maatregelen die afgelopen twee maanden golden het liefst permanent ingaan tijdens de zomermaanden. "Het is voor ons 200 procent verbetering en bij een weekendafsluiting tussen maart en oktober leveren de motorrijders maar 50 dagen per jaar in: waar hebben we het over?" De proefafsluiting wordt na oktober geëvalueerd. Ook zal dan duidelijk worden hoeveel motorrijders zijn beboet tijdens de afsluiting van de dijk.

Aan het begin van de proefafsluiting sprak NH Nieuws met de motorliefhebbers over de proefafsluiting. Bekijk hieronder de video: