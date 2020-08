Motorrijders geweerd van Zuiderdijk: "Dit is je reinste discriminatie"

VENHUIZEN - De motorclubs kunnen de Zuiderdijk voor deze zomer uit de routeboekjes strepen. Vanaf vandaag start een proefafsluiting , specifiek voor motoren, na veel klachten over onder meer geluidsoverlast . "Wij houden ons keurig aan de regels, waarom moeten we geweerd worden van die dijk?", reageert Kees Bot van motorclub West-Friesland geagiteerd.

Het Hoogheemraadschap neemt deze zomer de proef op som, nadat herhaaldelijk is geklaagd over geluidsoverlast van specifiek motoren. Zeker in het paasweekend gaven buurtbewoners aan gek te worden van alle knetterende uitlaten. "Er zitten een aantal rotte appels tussen", geeft Vera de Bruijn van de Motorrijders Actie Groep (MAG) toe. "Maar wij willen als gewone motorrijder daar niet voor bloeden."

Tot eind september is de dijk in de weekenden voor iedereen toegankelijk, behalve voor motorrijders. "Dat ze zeggen: motorrijders gaan we weren van die dijk. Dat is je reinste discriminatie", vervolgt Bot. "De auto's die hier rijden, daar is deze weg ook niet op gemaakt."

Volgens MAG is de enige eerlijke oplossing om bestuurders aan te pakken die teveel overlast veroorzaken: handhaven dus. "Dat mensen die zich niet aan de regels houden van de weg worden geplukt en een boete krijgen", aldus De Bruijn. Wethouder Jeroen Broeders van de gemeente Drechterland geeft aan dat extra politie-inzet niet mogelijk is. "Daar hebben we de capaciteit niet voor en we verwachten dat mensen zich aan de verkeersregels houden."

Na de proefperiode zal middels een enquête bij bewoners worden gepeild of de afsluiting heeft geholpen. De gemeente zal daarna in samenspraak met het Hoogheemraadschap oordelen of een afsluiting gedurende de hele zomer nodig is. De MAG zal in die overleggen ook de belangen van de motorrijders proberen te verdedigen. "Wij zijn tot nu toe niet betrokken in het hele proces, daar willen we verandering in brengen."