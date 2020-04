Actiegroep houdt enquête onder Dijkbewoners over drukte op de Zuiderdijk

Actiegroep Overlast Zuiderdijk heeft op Koningsdag een telling gehouden. Dit doen zij regelmatig omdat ze zich ook buiten coronatijd hardmaken tegen het teveel aan gemotoriseerde voertuigen op de Zuiderdijk.

Ze registreerden gisteren 64 motoren, 302 fietsers, 48 auto's, 14 wandelaars en 12 brommers per uur. "Dit is evenveel als een gemiddelde zomerdag buiten coronatijd om", vertelt een woordvoerder van Overlast Zuiderdijk. "Door een hoeveelheid aan gemotoriseerd verkeer is het voor de fietser en wandelaar moeilijk gepaste afstand te houden."

Precies om deze reden greep Veiligheidsregio Noord-Holland Noord tijdens het paasweekend in door de Zuiderdijk af te sluiten. "Dit heeft even geholpen", vertelt de woordvoerder van Overlast Zuiderdijk. "De weekenden daarna zagen we dat het nog steeds rustig bleef met ongeveer dertig passerende motoren - ondanks het mooie weer. Nu zien we weer een duidelijke stijging in de drukte."