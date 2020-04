Zuiderdijk dit weekend niet opnieuw afgesloten voor alle verkeer

DRECHTERLAND - De Zuiderdijk wordt dit weekend niet opnieuw afgesloten voor alle verkeer. Dit heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in samenspraak met de gemeente Drechterland besloten. In het paasweekend werd de dijk wel afgesloten.

Actiegroep Zuiderdijk

De gemeente en Veiligheidsregio vinden dat de sluiting van de Zuiderdijk in het vorige weekend goed is verlopen. Veel mensen hielden zich aan de adviezen om zoveel mogelijk thuis te blijven en mede daarom vinden Drechterland en de Veiligheidsregio het verantwoord om de dijk weer open te stellen. In de afgelopen weken was het druk op de smalle dijk tussen Enkhuizen en Hoorn. Door de verwachte drukte in het paasweekend werd besloten de dijk af te sluiten voor alle verkeer, maar dit is een verregaande maatregel die alleen genomen wordt als het echt nodig is. De geluidsoverlast die bewoners aan de dijk ervaren wordt niet als geldige reden gezien.

De gemeente geeft aan dat de openstelling van de Zuiderdijk geen vrijbrief is om hier weer massaal over heen te lopen of te rijden. De oproep blijft om zo veel mogelijk thuis te blijven, om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.