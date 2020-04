Bewoners Zuiderdijk genoten van stil weekend, maar hopen nu op de volgende stap

VENHUIZEN - Voor de actiegroep 'Overlast Zuiderdijk' voelde het als een kleine overwinning, toen vorige week werd besloten de Zuiderdijk tijdens het paasweekend af te sluiten voor alle motorvoertuigen. Het weekend verliep op een paar kleine incidenten na goed voor de aanwonenden, maar ze hopen nu op een volgende stap van de gemeente Drechterland.

De Zuiderdijk werd afgesloten door de veiligheidsregio omdat er in het weekend daarvoor, niet voldaan werd aan de voorgeschreven coronamaatregelen. Het was te druk op de Zuiderdijk waardoor er geen 1,5 meter afstand gehouden kon worden. Voor Piet Bruinooge, voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en burgemeester van Alkmaar, reden om de Zuiderdijk gedurende het hele paasweekend af te sluiten.

Er wordt volgens Bruinooge gekeken of er aankomend weekend weer een afsluiting mogelijk is op de Zuiderdijk. "Het besluit was alleen voor dit weekend. We gaan morgen en overmorgen even terugkijken op het weekend. Daar komen we in de loop van de week op terug."

Handhaven De reden van de afsluiting was dus de drukte op de dijk van het weekend daarvoor. De actiegroep wil echter een geheel weekendverbod voor de motoren wegens geluidsoverlast. Paul Leen, voorzitter van de Enkhuizer Motorclub, ziet daar niets in. De oplossing ligt volgens hem bij het strenger optreden tegen motorrijders waarvan de motor teveel geluid maakt. "We hebben daar wetgeving voor die daar op moet handhaven en erop toeziet dat dat nageleefd wordt, net als te hard rijden. Het kan niet zo zijn dat verschillende delen in Nederland worden afgesloten omdat bepaalde individuen zich niet aan de wetgeving houden", aldus de voorzitter de motorclub, die zo'n zeventig leden telt.

Quote "Hoe langer je erover nadenkt hoe maller het wordt" actiegroep zuiderdijk

De actiegroep Overlast Zuiderdijk (OZ) wijst erop dat de Zuiderdijk zich bevindt in een stiltegebied. "Hoe langer je erover nadenkt hoe maller het wordt. Aan de ene kant van de dijk ligt een Natura 2000-gebied en aan de andere kant een stiltegebied. Hoe idioot is het dan dat je daar met gemotoriseerd verkeer doorheen blijft rijden?", vraag de actiegroep zich af.

Zestig dagen De actiegroep pleit dus voor een weekend afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Volgens hen moet dat verbod gelden van maart tot en met oktober. Dat komt neer op zo'n 60 dagen en dus blijven er volgens de actiegroep nog 305 dagen over om wél met de motor over de dijk te rijden.

"Dat zijn juist de zestig dagen dat de motorrijders de kans hebben om de mooie wegen op te zoeken. Die andere dagen moet je normaal gesproken werken. Het is dus niet eerlijk om te zeggen 'het zijn maar zestig dagen' ", aldus Leen. De motorclub hoopt dan ook niet dat de Zuiderdijk vaker afgesloten zal worden voor motorvoertuigen. "De route over de Zuiderdijk is voor ons een route die vrij populair is. Hij ligt om de hoek en het is een mooie dijk om overheen te rijden."

Telling Bij een telling dit weekend op de Zuiderdijk, uitgevoerd door de actiegroep OZ, werden er 328 fietsers geteld in een uur tijd. Het weekend ervoor zag dat er anders uit, toen werden er tijdens een telling van de actiegroep 202 motoren geteld in een uur tijd. De actiegroep vindt dat de gemeente een keuze moet maken. "Je moet kiezen; wil je 200 motoren per uur of wil je 300 fietsers per uur op de dijk. Dat kan gewoon niet tegelijk", aldus de actiegroep, die daarnaast in een uur tijd ook nog 62 wielrenners, 32 wandelaars, 16 brommers en 8 auto's telde dit paasweekend.

Quote "Mijn motor staat al vanaf de winter binnen" paul leen, voorzitter enkhuizer motorclub