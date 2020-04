Gemeente Drechterland in gesprek met veiligheidsregio over afsluiten Zuiderdijk

VENHUIZEN - De gemeente Drechterland is in overleg met de veiligheidsregio over de mogelijkheden om de Zuiderdijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer in de aankomende weekenden.

Actiegroep 'Overlast Zuiderdijk'

Dit weekend werden er namelijk door heel Nederland grote groepen motorrijders waargenomen. Ook ondervonden bewoners langs de Zuiderdijk in Venhuizen veel hinder van de langsrijdende motoren. Om die reden besloten de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's gisteren tijdens het Veiligheidsberaad, dat er dit paasweekend bepaalde wegen afgesloten kunnen worden voor motoren. Niet alleen het harde geluid van de motoren zorgde voor overlast, ook de veiligheid kwam in het geding. Wandelaars en fietsers moesten namelijk wijken voor de motorrijders. "Het zorgt ervoor dat fietsers en wandelaars soms aan de kant moeten, waardoor zij zich niet meer aan de afstandsmaatregel kunnen houden", aldus de woordvoerder van het Veiligheidsberaad. Of er ook wegen in West-Friesland afgesloten zullen worden voor de motorrijders, is nog niet bekend. Iedere veiligheidsregio mag dat dit weekend zelf bepalen. Gemeente Drechterland laat in ieder geval al weten in gesprek te zijn met de veiligheidsregio.

400 euro boete Mocht er dit paasweekend door een West-Friese burgemeester een verbod op motoren worden afgekondigd, dan wordt dat aangegeven met een "regulier verkeersbord of een lichtkrant", aldus de woordvoerder. Wie zich niet aan het verbod houdt, kan een boete van maximaal 400 euro krijgen. Ook op het rijden in een fietsgroep kan gehandhaafd worden, als zij zich niet houden aan de '1,5 meter-afstand' maatregel. Nieuwe afspraken zijn daar maandagavond binnen het Veiligheidsberaad niet over gemaakt, omdat dat al als samenscholing werd gezien en dus sowieso niet was toegestaan.