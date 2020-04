De Peiling: Wielrenners en motorrijders niet overal welkom in paasweekend

Te druk

Afgelopen weekend klaagden veel mensen over overlast door motoren. Wie rustig in het zonnetje in de tuin zat, kon vooral de hele zondag het geluid van motoren horen. De motorrijders zouden zich niet allemaal aan de regels tegen de verspreiden van het coronavirus houden. Ze reden soms in grote groepen en verzamelden zich met meer dan drie mensen voor een tochtje.