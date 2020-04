Zuiderdijk tijdens paasweekend afgesloten voor verkeer: "Eventjes opgelucht ademhalen"

Het hield de gemoederen flink bezig, toen veel motorrijders afgelopen weekend de Zuiderdijk op gingen. Op social media waren er dan ook flinke discussies te lezen. De actiegroep 'overlast Zuiderdijk' maakt zich sinds 2018 al hard voor een sluiting van de dijk voor motoren. Ze zijn dan ook blij met deze kleine overwinning. "Als wij onze mond niet hadden opengetrokken had de gemeente het waarschijnlijk weer op de lange baan geschoven", laat de actiegroep weten aan NH Nieuws.

Zij krijgen dus voor (voorlopig) één weekend hun gelijk. "Het is goed en slecht nieuws. We kunnen voor heel eventjes opgelucht ademhalen, want aankomend weekend gaat de dijk dicht. Maar de weekenden daarna ervaren we gewoon weer de geluidsoverlast die we hier al jaren hebben", aldus de actiegroep, die nog steeds inzet op een sluiting voor langere termijn.

Niet voor geluidsoverlast

De veiligheidsregio sluit de dijk dit weekend ook niet vanwege de geluidsoverlast, maar vanwege de corona-crisis. Geluidsoverlast zijn zaken voor de normale handhaving van de openbare orde en veiligheid.

De voorzitter van de Veiligheidsregio, de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge, mag op dit moment alleen corona-gerelateerde beslissingen nemen. Volgens hem is het door de vele motoren op de dijk voor voetgangers en fietsers lastig om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.

De afsluiting voor motoren en auto’s geldt van Goede Vrijdag tot en met tweede paasdag.