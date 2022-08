Motorrijdersactiegroep vecht verbod op rijden over Zuiderdijk aan in rechtbank

De Motorrijdersactiegroep (M.A.G.) staat vandaag in de rechtbank tegenover het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Aanleiding is het verbod voor motorrijders op de Zuiderdijk, tussen de gemeentes Drechterland en Hoorn. "We achten de kans groot dat we deze zaak kunnen winnen", vertelt woordvoerder Vera de Bruijn van de actiegroep.

Omwonenden van de dijk klaagden al jaren over geluidsoverlast, met name van motoren die in het weekend over de Zuiderdijk reden. Daarom werd in augustus 2020 een proefafsluiting gehouden voor motorrijders. Een jaar later werd de dijk tussen 1 april en 31 oktober opnieuw afgesloten voor mensen met een motor.

De motorrijders zijn het niet eens met de afsluiting, en dienden vorig jaar ruim 200 bezwaarschriften in bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Deze bezwaren werden ingediend door onder andere leden van de Motorrijdersactiegroep, Motorclub West-Friesland en Motorclub Route 506.

Voor de rechter

Om meer inzicht te krijgen achter de redenen van de gemeente en het Hoogheemraadschap om de dijk voor motoren te verbieden werd afgelopen jaar, in juli, een hoorzitting gehouden. "Deze heeft ons echter niets opgeleverd", licht Vera de Bruin van de Motorrijdersactiegroep toe. "Als motorrijders vinden we dat we hard genegeerd zijn door de gemeente en het HHNK. We hebben nooit de kans gekregen om onze belangen toe te kunnen lichten."

Daarom wordt de zaak vandaag aan de rechter voorgelegd. Vera de Bruijn acht de kans groot dat het verbod voor motoren op de Zuiderdijk door de rechtbank wordt opgeheven. "Onze ingeschakelde jurist heeft heel veel tijd in deze zaak gestoken", zegt De Bruijn tegen WEEFF/ NH Nieuws. "Op de Epenerbaan in Vaals heeft eenzelfde situatie plaatsgevonden, maar die weg is inmiddels weer toegankelijk voor motorrijders."

In de Zuid-Limburgse plek bleek dat het motorverbod weliswaar makkelijk te handhaven was, maar dat er te weinig capaciteit aan boa’s en politie is om op het verbod te controleren. Bovendien was er te weinig draagvlak om de proefafsluiting tot een vaste maatregel te maken, meldt de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV).

Geluidsoverlast

De Bruijn erkent dat omwonenden van de Zuiderdijk overlast kunnen ervaren van het harde geluid van motoren die over de dijk rijden, maar volgens de woordvoerder van de actiegroep zorgt een klein deel van de motorrijders voor de overlast bij omwonenden. "Zij verpesten het voor de grootste groep die zich wel aan de regels houdt en rustig over de dijk rijdt."

Ze heeft er dan ook geen moeite mee dat er onderzoek gedaan wordt naar de overlast van motoren op de dijk. "Maar doorloop dan wel alle zaken goed en kijk ook naar de belangen van degenen die er de dupe van zijn", zegt De Bruijn. "We verwachten dat de rechter wel beter zal gaan kijken naar onze belangen."