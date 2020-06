Proefafsluiting op Zuiderdijk: motoren tijdelijk niet welkom

VENHUIZEN - Het gaat in augustus en september mogelijk een stuk rustiger worden op de Zuiderdijk tussen Venhuizen en Hoorn. Motoren zijn daar in de weekenden dan even niet meer welkom. Het Hoogheemraadschap heeft dit besloten op advies van de gemeente, na een toenemende hoeveelheid klachten van omwonenden.

Het motorverbod geldt in de weekenden van 1 augustus tot 30 september. Daarnaast neemt het Hoogheemraadschap in oktober een enquête onder bewoners af over de overlast die zij tijdens de proef ervaren hebben. Ook zullen het aantal motoren in verschillende weekenden met camera's worden geteld. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken zal in het najaar van 2020 besloten worden of de Zuiderdijk van maart tot oktober definitief wordt afgesloten voor motorverkeer in de weekenden.

"Dit punt staat al sinds 2018 op de agenda. Naast de overlastklachten willen we de dijk aantrekkelijker maken voor wandelaars en fietsers", vertelt wethouder Jeroen Broeders van de gemeente Drechterland. "Ik merk zelf ook dat het vooral in de zomerweekenden steeds drukker wordt op de dijk. Daarom willen we aan de hand van deze proef zien of het gedeeltelijk afsluiten van de dijk voor motoren nodig en wenselijk is. Dit hangt er bijvoorbeeld vanaf of bewoners verschil ervaren tussen het aantal motoren voor en tijdens de proef en of motoren zich daadwerkelijk aan het verbod houden."

Racecircuit

Er wordt niet actief op gehandhaafd, maar het Hoogheemraadschap gaat verschillende borden plaatsen aan de dijk om de regels duidelijk te maken. Op basis daarvan hopen de betrokken organisaties dat de overlast zal afnemen. "De meeste overlast vindt in de zomer, in het weekend plaats, wanneer toeristen motortochten maken langs het IJsselmeer", vertelt de wethouder. "We verwachten daarom dat dit veel gaat oplossen. Het is bovendien niet makkelijk om een openbare weg te laten afsluiten. Dat moet je wettelijk gezien goed kunnen motiveren."