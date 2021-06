Ruim 200 bezwaarschriften van motorrijders tegen afsluiten Zuiderdijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft 252 bezwaarschriften ontvangen van leden van drie verschillende motorclubs uit West-Friesland. Zij zijn het niet eens met het verbod om te rijden op de Zuiderdijk. Bewoners aan de dijk klaagden over geluidsoverlast, waarna besloten werd de dijk af te sluiten voor motoren in de zomerweekenden tussen 1 april en 31 oktober.

Het aantal bezwaarschriften dat op dit moment is ingediend kan nog oplopen, vertelt Aukje Rypma van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. "De procedure loopt nog", laat zij weten. "Er zijn bezwaren ingediend door drie motorclubs: Motorrijders Actie Groep, Motorclub West-Friesland en Motorclub Route 506."

De meeste bezwaren komen van individuele leden van de motorclubs. Zij vulden een standaard bezwaarschrift in dat door de Motorrijders Actie Groep (MAG) is opgesteld. "Wij hebben op onze website er één voor onszelf, één voor de mensen die aan de route wonen en ook nog bezwaarschriften voor andere motorclubs", legt woordvoerder Vera de Bruijn uit.

De Bruijn vertelt dat de motorclubs in het verleden pogingen hebben gedaan om betrokken te worden in het proces van de gemeente Drechterland en het Hoogheemraadschap voor de motoren die over de Zuiderdijk rijden. "Maar dat is allemaal genegeerd, de belangen van de motorclubs zijn daarin niet meegenomen", aldus de woordvoerder.

Volgens De Bruijn is een aantal jaar geleden aan de motorclubs verteld dat de Zuiderdijk niet voor motoren zou worden afgesloten. Het Hoogheemraadschap liet een onderzoek instellen dat twee jaar zou duren, maar is door de gemeente na één jaar afgerond legt de woordvoerder uit.

Hoorzitting en advies

De adviescommissie bezwaren van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zal een hoorzitting houden. Daarna wordt een advies uitgebracht aan het dagelijks bestuur, dat een besluit neemt. Hoogheemraadschap-woordvoerder Aukje Rypma zegt dat ze momenteel midden in het proces zitten. "Nog niet alle bezwaren zijn bekeken." Ook de gemeente Drechterland zal alle bezwaarschriften van de motorclubs en bewoners aan de dijk bestuderen.

Het advies dat gegeven wordt is niet bindend, maar zal wel zwaar meetellen. De voorlopige datum voor de hoorzitting staat gepland voor woensdag 14 juli, vertelt Vera de Bruijn. "Wij hopen dat we genoeg argumenten hebben voor het Hoogheemraadschap om zich achter de oren te krabben. Het proces waarin het verbod is meegenomen klopt gewoon niet", aldus De Bruijn.