Telstar hard onderuit bij de Graafschap, vierde periode-titel raakt uit zicht

Het duurde in de tweede helft tot de slotfase, voordat Telstar weer een grote kans kreeg. Invaller Youssef El Kachati ontdeed zich van de verdediging en stormde af op doelman Jansen. Die kon echter de bal keren, waardoor het spannend bleef. Dat veranderde in de slotfase. Donny Warmerdam scoorde na een assist van Flakus Bosilk (3-1). De wedstrijd was daardoor beslist.

Schenk en Tristan van Gilst maakten in blessuretijd de avond van Telstar nog vervelender door respectievelijk 4-1 en 5-1 te maken. Door de nederlaag zakken de Witte Leeuwen naar de zesde plaats in de vierde periode. FC Emmen is volgende week de tegenstander op Sportpark Schoonenberg. Dat duel kun je uiteraard live volgen op NH Radio.

Opstelling Telstar: Houweling; Kruiver, Apau, Koswal, Oude Kotte, Turfkruier; Plat (Giousis/83), Van de Loo (Bakker/62), Kaandorp (El Kachati/46), Seedorf (Eddahchouri/62); Tahiri (Gravenberch/72)