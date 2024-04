Vrouw (89) sieraden, bankpas en geld kwijt, politie laat verdachte zien

Het slachtoffer wordt 14 maart door ‘de bank’ opgebeld. Een zogenaamde medewerker stelt dat fraude is gepleegd met haar financiën. “Haar bankpas en spullen van waarde moesten worden opgehaald om veilig te stellen”, zegt de politie Noord-Holland.

Maar van dat betrouwbaar opslaan van d’r spullen komt niks terecht. De koerier die kort na het telefoongesprek aan de deur van het slachtoffer komt om haar spullen mee te nemen, blijkt later een fraudeur te zijn.

Geldautomaat om de hoek

Met de bankpas van het slachtoffer is duizend euro opgenomen bij de Gerrit van Assendelfstraat, ook in Heemskerk is dat, dichtbij de woning van het slachtoffer.

Op bovenstaand camerabeeld, hangend boven die geldautomaat, is de verdachte man te zien. Geschat wordt dat hij midden tot eind 20 jaar is. Hij heeft een lichte huidskleur of is licht getint en is rond de 1 meter 90 lang. Hij draagt een jas van het merk The North Face en heeft slippers in zijn hand.

