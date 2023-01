Bankpasfraudeur koopt voor 8.000 euro aan kleding na oplichting Helders echtpaar

De politie is op zoek naar een zogenaamde 'bankmedewerker' die geld afhandig heeft gemaakt van een ouder echtpaar uit Den Helder. Op woensdag 26 oktober vorig jaar zijn onder andere hun bankpassen meegenomen nadat zij uren aan de telefoon hadden gehangen met, zo dachten zij, de bank. Later die dag zijn hun passen gebruikt bij een dure aankoop.

Op de bewuste woensdag wordt het echtpaar gebeld door iemand die zich voordoet als medewerker van de bank. De man vertelt hen dat er twee nieuwe bankpassen zijn aangevraagd vanuit een andere stad. "Dat vond hij verdacht en hij gaf aan actie te willen ondernemen", schrijft de politie. Het echtpaar moet hiervoor een aantal dingen doen. Zo vraagt de man ze om de huidige passen en al het losgeld in huis in een envelop te doen en mee te geven aan een collega, die zo langs zou komen.

De man blijft uren aan de telefoon en rond 16.45 uur komt er inderdaad iemand langs om de passen en het geld op te halen. Deze man loopt met de envelop naar binnen en zegt onderzoek te gaan doen. Later blijkt dat hij meer dan de envelop heeft meegenomen uit de woning, zoals een tablet en twee telefoons.

Dure kleding

Even later om 18.40 uur wordt er met de bankpassen van het echtpaar betaalt bij een dure kledingwinkel aan de P.C. Hooftstraat in Amsterdam. Hij koopt voor 8.000 euro aan kleding. De politie vermoedt dat de man in heel het land betrokken is bij bankpasfraude en is op zoek naar hem.

Bekijk hieronder hoe de bankpasfraudeur afrekent bij een dure winkel in Amsterdam.