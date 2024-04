Lange files A7 komen er echt nog wel, zegt Rijkswaterstaat: "We zijn er nog lang niet"

"In de ochtendspits zie je dat het echt rustiger is en dat er minder verkeer is", aldus Suik. "In de avondspits is dat al wat anders en is het vergelijkbaar met normaal, dan heb je wel wat extra reistijd zoals je dat altijd wel hebt op de A7."

"Er komen momenten dat het heel druk wordt. Dat zag je afgelopen donderdag ook: als er ergens een ongeluk gebeurt of er is iets met een vrachtwagen aan de hand, dan wordt het snel druk en dan heb je snel vertraging. Dat is altijd al zo en heeft niet zozeer te maken met onze werkzaamheden."

Beloningen en kortingskaarten

Op voorhand probeerde Rijkswaterstaat zoveel mogelijk mensen ertoe te bewegen niet achter het stuur te kruipen. Om dat te bereiken werd er onder andere een website in het leven geroepen waar mensen terecht kunnen voor beloningen als ze de auto laten staan en kortingskaarten van de NS.

Ondanks de late lancering – de site kwam pas afgelopen vrijdag online - is hij goed bezocht, zegt woordvoerder Suik. Zo'n 2.500 mensen kozen voor een beloning in geld, 500 reizigers kozen voor een NS-kortingskaart.

Dat lijkt misschien niet enorm veel, maar Suik zegt dat het wel degelijk helpt. "We zijn een weekje bezig. Dit betekent dat in principe 3.000 mensen elke dag niet de auto instappen. Kijk, het gaat ook niet om honderdduizend mensen die elke dag de A7 over rijden. Als je er een aantal duizend mensen vanaf kunt halen heeft dat al een enorm effect."