'Verloederd' Wijk aan Zee wacht nog steeds op beloofde nieuwbouw

Wijk aan Zee verloedert. Dat vinden veel inwoners, en dat baart zorgen. Het eigenzinnige dorp is bezaaid met oude gebouwen die plaats kunnen maken voor nieuwbouw, wat zeer gewenst is gezien de woningnood. Even leek projectontwikkelaar Elfi de reddende engel te zijn, maar anno 2024 is er van alle veelbelovende plannen nog niets gerealiseerd.