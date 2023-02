Wijk aan Zee blij nu migrantenhotel tegen de vlakte gaat

Met de sloop van Hotel Noordzee is de transformatie van Wijk aan Zee nu echt begonnen. Het pand, in de volksmond ook wel 'Polenpension' werd de afgelopen vijftien jaar gebruikt voor huisvesting van arbeidsmigranten, maar gaat plaats maken voor huurappartementen. Tot vreugde van veel Wijk aan Zeeërs.

De sloop aan de Julianaweg trekt veel bekijks van omstanders. "Dit ziet er goed uit", zegt een buurman, tevreden over de voortgang van de sloop. "Ik heb het gebouwd zien worden, meer dan veertig jaar geleden. Elke vrijdag veegde ik hier talloze sigarettenpeuken op. Die schoten ze zo vanaf het balkon de straat op."

Andere buurman Gertjan Cupido had 'eigenlijk geen last' van pensionbewoners. "Hoogstens het laatste jaar werd het wat minder onderhouden, zeg maar, dat merkte je wel." Wel is hij blij dat er straks mensen 'vast' komen wonen. "Dat is wel prettig voor het dorp."

Tekst gaat door onder de video.