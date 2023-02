Filosoof en oud-eigenaar van Sonnevanck Bert Kisjes over de Polen in zijn dorp: "Leven en laten leven"

Kisjes, filosoof en theoloog, kent het dorp en vooral de mensen als geen ander. Hij was jaren eigenaar was Hotel Sonnevanck, toen dé ontmoetingsplaats voor mensen uit Wijk aan Zee, en is grondlegger van het Cultureel Dorp. De kring van elf Europese dorpen, waaronder Wijk aan Zee, wisselen ideeën uit en komen regelmatig bij elkaar over de vloer. De filosoof en theoloog houdt er verfrissende ideeën op na over hoe een dorp moet functioneren. Hij meent dat voldoende voorzieningen onbelangrijk zijn. "Het vertrek van de Polen en de komst van gezinnen een impuls voor het dorp? Ik vind dat niet zo interessant. Je moet het als dorpsbewoner doen met de middelen die je hebt. Als je het daar niet mee redt, moet je maar naar Amsterdam gaan. Daar hebben ze álles."

De autochtone Wijk aan Zeeër en de Poolse arbeidsmigrant zijn mensen die niet mét elkaar, maar náást elkaar leven: verschillend levensritmes, andere talen, afwijkende ambities. "Hun betrokkenheid is altijd minimaal geweest", zegt Bert Kisjes. "Maar ik zat er nooit zo mee. Wijk aan Zee is een dorp van leven en laten leven."

"We hebben alleen maar geld aan ze willen verdienen, dan moeten we niet klagen dat ze niet meedoen in het dorp"

Volgens Kisjes is de integratie van de Polen in zijn dorp stukgelopen doordat ze met teveel zijn gekomen. "Het gaat mis als de aantallen te groot worden. Dat geldt voor het toerisme, maar ook voor de Polen in Wijk aan Zee. Dat hebben we zelf uit de hand laten lopen, omdat we geld aan ze wilden verdienen. Huisvesting regelen voor deze arbeidsmigranten wordt pas lucratief als het op grote schaal gebeurt. Liever veertig mensen in je hotel dan twintig."

"En een beetje onderhoud plegen aan de panden paste daar niet bij", vervolgd Kisjes. "Zo was het makkelijk geld verdienen. De vrijemarktwerking zit ons in dat opzicht in de weg. We doen van alles om geld te verdienen. Dan moeten we natuurlijk niet raar opkijken als deze arbeidsmigranten niet meedoen aan het sociale leven."