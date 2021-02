IJmond NL V Wijk aan Zee krijgt ander karakter door verkoop pensions: "Impuls voor het dorp"

WIJK AAN ZEE - De aanblik van Wijk aan Zee gaat de komende jaren veranderen. Veel vervallen panden worden opgeknapt en gaan plaats bieden aan tussen de 180 en 190 appartementen. Verantwoordelijk voor de metamorfose is Jasper de Rooij. Hij heeft een groot aantal pensions, voormalige hotels en woonhuizen gekocht van de BenNgroep.

Onder andere de (voormalige) hotels Wijk aan Zee en De Wijk en het vroegere Xenon komen in handen van van De Rooij. Die heeft fortuin gemaakt met de verkoop van zijn bedrijf Simpel.nl aan T Mobile. De opbrengst steekt hij voor een deel in het vastgoed in de kustplaats, die er wat hem betreft beter van zal worden. "Ik heb het gevoel dat het dorp veel meer potentie heeft dan er nu uitkomt. Ik vind het leuk om daar wat aan te doen. Dat daardoor het dorp opknapt, vind ik leuk. Maar ik ben geen idealist hoor."

Quote "Sportverenigingen hebben moeite hun ledenbestand op peil te houden" Hans Dellevoet, dorpsraad Wijk aan Zee

De appartementen die hij koopt, bieden nu nog plaats aan arbeidsmigranten, vaak alleenstaande mannen uit Polen. Aangezien zij slechts deels in Wijk aan Zee wonen en de nieuwe huurprijs van tussen de 850 en 1150 euro voor hen hoog is, is de verwachting dat zij zullen vertrekken. Als er gezinnen voor in de plaats komen, is dat winst voor het dorp, vindt Hans Dellevoet van de Dorpsraad. Sociale cohesie Dellevoet: "Deze mensen zijn hier decennialang welkom geweest. Maar ze wonen in huizen die heel lang onttrokken zijn geweest aan de woningmarkt. Dan zie je dat dat ten koste gaat van de sociale cohesie." Doordat de arbeidsmigranten geen lid zijn van sportclubs en geen kinderen op de basisschool hebben in het plaatsje, komen de voorzieningen onder druk te staan. "We zien dat bijvoorbeeld sportverenigingen moeite hebben hun ledenbestand op peil te houden. De voetbalclub moet al jeugdleden werven in Beverwijk. Dus zijn we blij met dit initiatief."

Gezin Ali Bal van Samen Lokaal ijvert al jaren voor betaalbare woningen voor jonge gezinnen in de badplaats. "Ik ken de concrete plannen van De Rooij niet, maar als ik het zo hoor, denk ik dat het een goede ontwikkeling is. Het is bekend dat in Wijk aan Zeer veel woningen worden onttrokken aan de woningmarkt voor Airbnb en het huisvesten van arbeidsmigranten. De verkoop van die panden kan leiden tot een nieuwe invulling en daardoor een impuls voor het dorp betekenen. Het is een stap op weg naar een vitaal dorp."

Quote "De situatie van arbeidsmigranten in Wijk aan Zee is schrijnend" Ali Bal, Samen Lokaal

Bal is blij dat door de verkoop van de panden mogelijk een einde komt aan de schrijnende situatie voor arbeidsmigranten. "Ze wonen met zes of zeven man in een woning. Soms is zelfs sprake van dubbelverhuur. Dus dat 's avonds iemand in de woning is en overdag werkt, en andersom. Dat zijn onmenselijke situaties."

Nóg een gunstig effect van de verkoop van de panden waar arbeidsmigranten wonen, is volgens Bal dat dat de gemeente Beverwijk (waaronder Wijk aan Zee valt) kan afzien van bebouwing van onder meer kampeerterrein Aardenburg. "Het is na de verkoop van de panden aan De Rooij een mooi moment om te bekijken wat er voor woningaanbod is in Wijk aan Zee, in plaats van in te zetten op nieuwbouw."

'Positieve ontwikkeling' De gemeente Beverwijk staat positief tegenover de plannen van De Rooij: "Gezien de focus van dit college op bouwen, zien we het natuurlijk als een positieve ontwikkeling dat Elfi wil investeren in woningen in Wijk aan Zee. Ook gezien de wens van de raad om te zorgen voor een goede verhouding tussen arbeidsmigranten en bewoners." "In het bestemmingsplan is bouwen op de locatie van de camping mogelijk gemaakt. Er zijn op dit moment geen concrete plannen voor woningbouw op die locatie. Het is nu te vroeg om te beoordelen of dat überhaupt nog nodig is als de appartementen van Elfi klaar zijn."