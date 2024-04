College Gooise Meren trekt stekker uit omstreden woontoren, tot irritatie van ontwikkelaar

Volgens de bestuursrechter voldoet het huidige ontwerp van het gebouw op verschillende onderdelen niet aan het bestemmingsplan. De gemeente Gooise Meren wilde tegen dit besluit in hoger beroep gaan, maar besluit hier nu toch vanaf te zien. In een kort persbericht noemt de gemeente de berichtgeving hierover een 'misverstand.' De impact van deze beslissing is groot, want hiermee wordt de spreekwoordelijke stekker uit de groene barbapapa getrokken.

Opvallend is dat dit besluit van het college om niet naar de Raad van State te gaan niet unaniem is. Verantwoordelijk wethouder Hugo Bellaart laat namelijk aantekenen dat hij het tegen dit besluit is.

Volgens hem had een uitspraak van de Raad van State namelijk in één keer voor alle partijen de knoop doorgehakt. Nu ontstaat er volgens de wethouder een risico op 'een minder gunstige uitkomst voor omwonenden, de natuur en de gemeente als gevolg van dit besluit.' Hiermee wil hij zeggen dat mogelijke nieuwe plannen voor woningbouw in het gebied de omwonenden en andere tegenstanders nog slechter kunnen bevallen. Hoogbouw is volgens de bestuursrechter namelijk nog wel degelijk mogelijk.

'Schoolvoorbeeld'

Het besluit van het college is tegen het zere been van projectontwikkelaar van de woontoren, Jerry Goossens. "Ik ben een schoolvoorbeeld waarom er in Nederland niet gebouwd wordt", zo zegt hij tegen NH.

Hij stelt dat er politieke spelletjes worden gespeeld en dat wethouder Bellaart door zijn collega's in het college onder druk is gezet. Dit ontkent de wethouder. "Ik ben met een voorstel het college ingegaan en ik heb ze niet van mijn standpunt kunnen overtuigen."

Goossens laat weten dat er inmiddels al nieuwe plannen voor woningbouw in de pijplijn zitten. Hoe deze woningbouwprojecten eruit gaat zien is nog niet duidelijk.