Gevecht tegen woontoren op grens Naarden en Huizen gaat door: tegenstanders naar Raad van State

Goossens stelt tot zeker zestig meter hoog te mogen bouwen, maar zijn nieuwe ontwerp gaat uit van zo'n 35 meter hoog. Toch zitten de tegenstanders ook daar niet op te wachten.

Raad van State

De Vrienden van het Gooi stapt naar de Raad van State omdat ze ook het nieuwe plan - ook al is het nog een schets - te groot vinden. Bovendien doet het te veel afbreuk aan de omliggende natuur omdat het boven de bomen uittorent.

De hoop is dat de Raad van State een stelligere uitspraak doet over de bouwhoogte. Wanneer de zaak behandeld wordt, is nog onduidelijk.